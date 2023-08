Od dziś cały Londyn objęty jest strefą niskiej emisji spalin. Kierowcy pojazdów, które się nie spełniają tych warunków, będą musieli płacić 12,5 funta dziennie za poruszanie się po mieście.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nową opłatą objęte zostały prawie wszystkie benzyniaki wyprodukowane przed 2005 rokiem i diesle zarejestrowane przed 2015. Według dostępnych danych w samym Londynie takich pojazdów może być nawet 700 tys.

Restrykcje wprowadzone zostały z uwagi na zanieczyszczenie powietrza. Decyzję tę podjął samodzielnie burmistrz Londynu, Sadik Khan.

Kierowcy, którzy z uwagi na nowe okoliczności postanowią przeznaczyć swój samochód na złom, mogą liczyć na rekompensatę w wysokości do 2 tys. funtów.

Ale nie wszyscy mieszkańcy brytyjskiej stolicy przyjęli z radością postanowienie burmistrza. Nie wszystkich stać na kupno nowego samochodu, a te z drugiej ręki spełniające wymagania emisyjne, automatycznie stały się droższe.

Paradoksalne z opłaty zwolnieni są właściciele pojazdów wyprodukowanych przed 1983 rokiem, które na Wyspach uważane są za zabytkowe. Często silniki w takich samochodach kopcą najbardziej.

Najnowsza opłata funkcjonować będzie równolegle do tzw. Congestion Charge, którą płacą wszyscy kierowcy wjeżdżający do centrum Londynu. To kolejne 15 funtów. Zdaniem komentatorów posiadanie samochodu w tym mieście staje się coraz mniej opłacalne.