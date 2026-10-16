Drony wtargnęły nocą do Mołdawii. „Ryzyko dla bezpieczeństwa obywateli”

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Cztery drony naruszyły w nocy przestrzeń powietrzną Mołdawii. O bezzałogowcach, które wtargnęły do tego kraju podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, poinformowało mołdawskie ministerstwo obrony.

Według resortu pierwszy dron wtargnął nad terytorium Mołdawii w czwartek po godz. 23 i przebywał tam przez około 18 minut. Kolejne dwa bezzałogowce naruszyły przestrzeń powietrzną kraju po godz. 3 w piątek i opuściły ją po kilku minutach.

Czwarty dron został wykryty przed godz. 6. Według ministerstwa dwukrotnie naruszył on mołdawską przestrzeń powietrzną.

Minister: Potępiam każdy przypadek

Incydenty te potępił minister obrony Anatolie Nosatii. „Nawet jeśli wszystkie obiekty opuściły terytorium kraju po krótkim czasie, nie oznacza to, że ich wtargnięcie nie stanowiło zagrożenia. Każde naruszenie krajowej przestrzeni powietrznej stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa obywateli. (...) Potępiam każdy przypadek naruszenia, który zagraża bezpieczeństwu narodowemu” - napisał na Facebooku.

Dodał, że sytuacja jest nadal monitorowana.

Rosja przejmuje kontrolę nad aktywami kolejnych europejskich firm Władimir Putin podpisał dekret, zgodnie z którym rosyjskie władze objęły tymczasowym zarządem aktywa firm z Francji, Niemiec, Szwecji i Holandii. Ruch Kremla ma też symboliczny wymiar.

Przestrzeń powietrzna Mołdawii coraz częściej naruszana

W ostatnim czasie w Mołdawii coraz częściej dochodziło do incydentów związanych z rosyjskimi dronami.

11 października agencja Moldpres poinformowała, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę pociski i drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii 94 razy, w tym 57 razy od początku 2026 roku.