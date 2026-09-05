„Drogi Karolu Nawrocki”. Premier Włoch dziękuje prezydentowi

W piątek Karol Nawrocki złożył Giorgii Meloni gratulacje z okazji kierowania najdłużej nieprzerwanie urzędującym rządem w historii Republiki Włoskiej. Prezydent zaznaczył, że Polska, a także on osobiście, niezwykle cenią bliską przyjaźń z Włochami.
Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę obu państw, opartą na wspólnych wartościach oraz wizji „bezpiecznej i dostatniej Europy”.
Giorgia Meloni: Łączy nas przyjaźń
Szefowa włoskiego rządu odniosła się do gratulacji w sobotnim wpisie na platformie X.
„Drogi Karolu Nawrocki, bardzo dziękuję za gratulacje i przyjaźń, która nas łączy. Oboje wierzymy w znaczenie bezpieczeństwa naszych obywateli oraz w silną Europę opartą na swoich wartościach” - napisała.
Meloni oceniła, że Polska i Włochy będą nadal wzmacniać wzajemne więzi i współpracę - zarówno w Europie, jak i „na głównych arenach polityki międzynarodowej”.
Rząd Meloni z historycznym rekordem
Rząd Giorgii Meloni został zaprzysiężony 22 października 2022 roku. W piątek stał się najdłużej nieprzerwanie urzędującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej.
Tym samym gabinet Meloni pobił rekord drugiego rządu Silvio Berlusconiego, który sprawował władzę we Włoszech w latach 2001-2005.