„Drogi Karolu Nawrocki”. Premier Włoch dziękuje prezydentowi

RMF24

Premier Włoch Giorgia Meloni podziękowała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za gratulacje po rekordowym osiągnięciu jej rządu. Podkreśliła wspólne stanowisko w sprawach bezpieczeństwa i przyszłości silnej Europy.

Karol Nawrocki i Giorgia Meloni podczas wizyty polskiego prezydenta w Rzymie, 04.09.2025 r.; fot. Francesco Fotia / PAP/Avalon

Karol Nawrocki i Giorgia Meloni podczas wizyty polskiego prezydenta w Rzymie, 04.09.2025 r.; fot. Francesco Fotia / PAP/Avalon / -

W piątek Karol Nawrocki złożył Giorgii Meloni gratulacje z okazji kierowania najdłużej nieprzerwanie urzędującym rządem w historii Republiki Włoskiej. Prezydent zaznaczył, że Polska, a także on osobiście, niezwykle cenią bliską przyjaźń z Włochami.

Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę obu państw, opartą na wspólnych wartościach oraz wizji „bezpiecznej i dostatniej Europy”.

Giorgia Meloni: Łączy nas przyjaźń

Szefowa włoskiego rządu odniosła się do gratulacji w sobotnim wpisie na platformie X.

„Drogi Karolu Nawrocki, bardzo dziękuję za gratulacje i przyjaźń, która nas łączy. Oboje wierzymy w znaczenie bezpieczeństwa naszych obywateli oraz w silną Europę opartą na swoich wartościach” - napisała.

Meloni oceniła, że Polska i Włochy będą nadal wzmacniać wzajemne więzi i współpracę - zarówno w Europie, jak i „na głównych arenach polityki międzynarodowej”.

Rząd Meloni z historycznym rekordem

Rząd Giorgii Meloni został zaprzysiężony 22 października 2022 roku. W piątek stał się najdłużej nieprzerwanie urzędującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej.

Tym samym gabinet Meloni pobił rekord drugiego rządu Silvio Berlusconiego, który sprawował władzę we Włoszech w latach 2001-2005.