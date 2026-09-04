Rekord Meloni. Najdłużej urzędujący rząd w historii Republiki Włoskiej świętuje w Bari

Meloni oceniła, że „najbardziej stabilny rząd nie musi być wcale również najbardziej kompetentny”.
Najbardziej stabilny rząd to po prostu taki, który miał więcej czasu niż inne rządy, aby zostać ocenionym – mówiła do zgromadzonych polityków i kilku tysięcy sympatyków. Z tego powinniśmy być dumni; nie z tego, że rządzimy już od 1413 dni, lecz z tego, że nadal cieszymy się większym poparciem niż mieliśmy pierwszego dnia – dodała premier.
Meloni podkreśliła, że stabilność to klucz do skutecznego działania na arenie międzynarodowej. Włochy przestały być państwem, które w Europie znajduje się pod szczególnym nadzorem. Byliśmy tymi, którzy bez przerwy zmieniali rządy. Przy międzynarodowych stołach nasi zagraniczni rozmówcy pytali: a jak długo tym razem to potrwa? – przypomniała.
Sukcesy i wyzwania rządu Meloni
Szefowa włoskiego rządu nie ukrywała, że droga do rekordu nie była łatwa.
Bywały dni, kiedy miałam wrażenie, że pływam w kleju, ale nigdy się nie poddałam i nie zamierzam zrobić tego teraz – przyznała Meloni.
Wśród sukcesów swojego gabinetu wymieniła utrzymanie porządku w finansach publicznych oraz skuteczne działania w zakresie polityki migracyjnej. Przez lata nazywali nas ekstremistami, a potem skopiowali wszystko. Oto co oznacza mieć wpływ w Brukseli – podkreśliła.
Prywatny akcent podczas oficjalnego święta
Nie zabrakło też lżejszego momentu przemówienia. Meloni na chwilę przerwała wystąpienie, by odebrać telefon.
Przepraszam, to była moja córka, dzwoniła trzy razy – wyjaśniła ze sceny, wywołując uśmiech wśród zgromadzonych.
Centroprawica na czele rankingu
Meloni przypomniała, że trzy najdłużej urzędujące rządy w historii Włoch to gabinety centroprawicowe. Na drugim i trzecim miejscu plasują się rządy Silvio Berlusconiego.
Premier nie kryła dumy z osiągnięcia swojego ugrupowania i zapowiedziała dalszą walkę o stabilność i rozwój Włoch.