Gdy na miejsce dojechała policja, napastnik zbiegł do galerii handlowej. Tam wszedł do apteki. Według ostatnich informacji wziął zakładników - kobietę i dziecko. Ok. godz. 12:30 policja przepuściła szturm na aptekę. Zakładnikom nic się nie stało. Napastnik w czasie akcji został ranny.