Dramatyczna sytuacja w Ołeszkach. Nowe informacje o misji humanitarnej

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Zawieszenie broni w Ołeszkach w obwodzie chersońskim rozpocznie się 27 października - poinformował cytowany przez agencję Reutera ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Dodał, że Kijów pracuje nad rozszerzeniem misji humanitarnej na inne miejscowości.

Dmytro Łubinec wskazał, że uzgodnienie misji humanitarnej w Ołeszkach było możliwe dzięki wysiłkom pierwszej damy USA Melanii Trump. To ona koordynowała rozmowy na ten temat między rosyjską a ukraińską stroną i im przewodniczyła.





Osobiście dziękuję Melanii Trump oraz jej zespołowi za wysiłki, przywództwo i koordynację działań między dwoma zespołami negocjacyjnymi Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w celu osiągnięcia porozumienia - powiedział Łubinec w nagraniu na Telegramie.

W ramach naszej umowy po pierwsze, zapewnione zostanie zawieszenie broni. Po drugie, do Ołeszek dostarczony zostanie ładunek humanitarny. Po trzecie, zapewniona zostanie swoboda przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek - wyjaśnił ukraiński rzecznik praw człowieka.

W wypowiedzi dla Reutera Łubinec wyjaśnił, że Ukraina i Rosja podpisały porozumienie określające szczegóły misji humanitarnej.

Dostarczona zostanie wystarczająca ilość pomocy humanitarnej, aby zaspokoić potrzeby wszystkich potrzebujących. Co więcej, pracujemy nad tym, aby nie była to tylko jednorazowa akcja – dodał.

Zawieszenie broni w Oleszkach między Rosją i Ukrainą. Melania Trump w głównej roli Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni w mieście Oleszki – poinformował Biały Dom. Rozejm, który zacznie obowiązywać 29 października, ma być efektem interwencji pierwszej damy USA Melanii Trump.

„W celu przeprowadzenia operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Ołeszkach w obwodzie chersońskim Ukraina wprowadza zawieszenie broni na wyznaczonym obszarze od godz. 3 w nocy (godz. 2 w Polsce) 27 października czasu kijowskiego” – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak zapewniono, wojsko zrobi wszystko, co tylko może, aby pomóc mieszkańcom Ołeszek i zapewnić im bezpieczeństwo.

Wcześniej Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej.

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Nie mają wody i jedzenia

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony.