Dramat na morzu. Ponad 80 migrantów zginęło u wybrzeży Wysp Kanaryjskich

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Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły w czwartek do łodzi z imigrantami, która dryfowała na południe od Wysp Kanaryjskich. Jednostka wyruszyła z Gambii 26 dni temu. Na łodzi zmarło ponad 80 osób, w tym niemowlę.

W czwartek ratownicy odnaleźli dryfującą łódź z migrantami, która przez 26 dni dryfowała na Atlantyku. Jednostka, na której znajdowało się 128 osób, wyruszyła z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Niestety, dla większości pasażerów ta podróż okazała się tragiczna.

Akcja ratunkowa

Jak poinformowała agencja EFE, łódź została zlokalizowana w środę przez samolot ratowniczy około 120 kilometrów od Gran Canarii. Po północy do akcji wkroczył statek ratowniczy Guardamar Urania. Na pokładzie łodzi odnaleziono jedynie 45 żywych osób oraz pięć ciał. Ze względu na trudne warunki pogodowe ratownicy musieli pozostawić ciała zmarłych na łodzi.

Według relacji ocalałych na pokładzie łodzi znajdowało się ponad sto osób, w tym cztery kobiety i dziecko. Większość z nich nie przeżyła morderczej przeprawy przez ocean. Hiszpańskie służby potwierdziły, że napisy na kadłubie łodzi zgadzają się z danymi jednostki, która wypłynęła z Gambii 7 września.

Z 45 osób odnalezionych na łodzi, trzy zostały zabrane śmigłowcem do szpitali, ze względu na zły stan ich zdrowia. Pozostali przybyli na ląd około 3:30 nad ranem, wyczerpani i ledwo trzymający się na nogach. Z portu także kilka osób zostało zabranych do szpitali.

Według wstępnych ustaleń, wszyscy ocaleli to mężczyźni z Gambii oraz Mali.