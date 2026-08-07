Chciał dotrzeć do Ceuty na paralotni. Wpadł do morza

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Młody mężczyzna z Afryki Subsaharyjskiej zginął podczas próby dotarcia paralotnią do Ceuty - hiszpańskiej eksklawy na północy Afryki. Według wstępnych ustaleń stracił panowanie nad sprzętem i wpadł do morza.

Podczas niedawnego kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się ok. 72 tys. migrantów, z których ok. 70 tys. powróciło do Maroka; fot. HENRY NICHOLLS

Podczas niedawnego kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się ok. 72 tys. migrantów, z których ok. 70 tys. powróciło do Maroka; fot. HENRY NICHOLLS / AFP/East News

Do zdarzenia doszło w piątek rano. Jak podała agencja EFE, funkcjonariusze hiszpańskiej Gwardii Cywilnej zauważyli paralotniarza lecącego w kierunku miasta od wzgórz położonych przy granicy z Marokiem.

Mężczyzna miał stracić kontrolę nad paralotnią, a następnie wpaść do wody. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, jednak odnaleziony paralotniarz już nie żył.

Źródła w Gwardii Cywilnej, cytowane przez EFE, przekazały, że próby przekroczenia granicy z wykorzystaniem paralotni zdarzają się sporadycznie. W przeszłości dochodziło już przy tym do wypadków, ale piątkowe zdarzenie było pierwszym ze skutkiem śmiertelnym.

Kryzys migracyjny w Ceucie

Według szacunków rządu Hiszpanii, podczas niedawnego kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się ok. 72 tys. migrantów, z których ok. 70 tys. powróciło do Maroka.

Radio RNE przypomniało, że dotychczas potwierdzono śmierć 141 osób, które próbowały wedrzeć się do Ceuty. Zdecydowana większość z nich utopiła się.

Kryzys migracyjny w Ceucie zachwiał Układem z Schengen, czyli porozumieniem z 1985 r. o swobodnym przepływie osób, który obecnie obejmuje 29 państw europejskich.