Dotarli do nich dziesięć dni po katastrofalnej powodzi

RMF24

Dziesięć dni po niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem nepalskie służby uratowały obywatela Chin z tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli. Ratownicy dotarli także do kobiety w domu w mieście Nuwakot.

Z tunelu właśnie wydostano obywatela chińskiego – powiedział rzecznik sił zbrojnych Raja Ram Basnet, dodając, że mężczyzna przechodzi obecnie badania lekarskie.

Z nagrań wynika, że Chińczyk został ewakuowany śmigłowcem, a podczas lotu czuwał nad nim lekarz. Kobietę przetransportowano śmigłowcem do stolicy Nepalu, Katmandu.

Dzień wcześniej z tego samego, liczącego 225 m tunelu na Trisuli, udało się wydostać dwóch obywateli Nepalu, 30-letniego Sanjaya Saha oraz 45-letniego Kabira Maharjana.

(W momencie katastrofy) było nas (w tunelu) co najmniej czterdziestu-czterdziestu pięciu – powiedział Sah mediom nepalskim.

Cud w Nepalu. Na ratunek czekali 9 dni w tunelu elektrowni wodnej Po dziewięciu dniach od katastrofalnych powodzi, z zalanego tunelu elektrowni wodnej Trishuli 3A w Nepalu wydobyto dwóch pracowników. Mężczyźni żyją.

Według władz Nepalu za zaginionych uznaje się około 900 robotników, którzy pracowali przy budowie lub na terenie 12 elektrowni wodnych. Nadal trwają próby wydostania kolejnych przez ratowników z Nepalu, Chin i Korei Południowej.

26 sierpnia oderwanie się fragmentu lodowca sprawiło, że potężne masy wody i niesionego nimi gruzu zeszły korytami rzek Bhote Koshi i Trisuli, pustosząc całe doliny zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy.

Według najnowszych oficjalnych danych zginęło co najmniej 1318 osób (1287 w Nepalu i 31 w Chinach), a około 5,6 tys. uznaje się za zaginione. Straty materialne po kataklizmie szacowane są w Nepalu na ponad 2,5 mld dolarów.