Były prezydent USA Donald Trump wróci do mediów społecznościowych. W przeciągu dwóch lub trzech miesięcy ma wystartować jego własna platforma komunikacyjna - zapowiedział w telewizji Fox News jego doradca ds. komunikacji Jason Miller.

Były prezydent USA Donald Trump / AL DRAGO / POOL / PAP/EPA

Myślę, że za około dwa lub trzy miesiące zobaczymy, jak prezydent Trump wraca do mediów społecznościowych ze swoją własną platformą - ogłosił Jason Miller.



Ta nowa platforma to będzie coś wielkiego - dodał, przewidując, że nowe przedsięwzięcie byłego prezydenta przyciągnie dziesiątki milionów ludzi. To całkowicie zmieni grę, wszyscy będą na to czekać i obserwować co dokładnie zrobi prezydent Trump - podkreślił jego doradca.



Miller nie przedstawił żadnych szczegółów dotyczących nowej platformy komunikacyjnej Trumpa, ale zaznaczył, że były prezydent USA odbywa w tej sprawie "spotkania na wysokim szczeblu" i zgłosiło się do niego wiele firm.



Po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol 6 stycznia, podczas którego zginęło pięć osób, Twitter zablokował konto polityka, dla którego był to główny kanał komunikacji z opinią publiczną.

Analogiczne kroki podjął później m.in. Facebook i kilka innych platform społecznościowych.

Serwisy uzasadniały odcięcie Trumpa od swoich usług notorycznym rozpowszechnianiem fałszywych informacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku i ryzykiem podżegania do przemocy.