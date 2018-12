Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wkrótce ogłosi decyzję ws. następcy Johna Kelly'ego na stanowisku szefa prezydenckiej kancelarii. "Rozmawiam z kilkoma naprawdę wspaniałymi ludźmi" - napisał w niedzielę Trump na Twitterze. Tymczasem kilka godzin wcześniej Nick Ayers, który kieruje kancelarią wiceprezydenta Mike'a Pence'a, i którego media typowały na kandydata na szefa kancelarii Donalda Trumpa, poinformował, że odchodzi z Białego Domu. Jak dodał, wraca do swojego rodzinnego stanu, Georgia.

Prezydent Donald Trump podczas konferencji w Waszyngtonie / Olivier Douliery / POOL / PAP/EPA

Donald Trump określił jako "fake news" medialną informację, że już wyznaczył Ayersa na następcę Johna Kelly'ego. "Właśnie jestem w trakcie rozmów z kilkoma naprawdę wspaniałymi ludźmi. Wkrótce ogłoszę decyzję" - napisał prezydent na Twitterze.



Reuters poinformował, powołując się na źródło w administracji, że jednymi z możliwych kandydatów na szefa prezydenckiej kancelarii są sekretarz skarbu Steven Mnuchin i republikański kongresmen Mark Meadows.

Donald Trump powiedział w sobotę dziennikarzom w Białym Domu, że szef jego kancelarii John Kelly pozostanie na tym stanowisku jedynie do końca roku.



Wiosną amerykański dziennik "The Hill" pisał, że Kelly traci wpływy i został odsunięty od wielu decyzji. Trump stał się odporny na dyscyplinę, jaką Kelly starał się narzucić w Białym Domu, odkąd przejął funkcję szefa kancelarii w lipcu 2017 roku - podkreślał dziennik, powołując się na źródła w administracji.



"The Hill" i agencja AP zwracały uwagę, że rezygnacja Kelly'ego oznaczałaby odejście kolejnego, ważnego współpracownika po zwolnieniu Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu USA, a Herberta Raymonda McMastera z funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.

(ug)