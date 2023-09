"Ledwo udało mi się złapać dzieci i uciec, zanim mój dom zapadł się na moich oczach. Dom sąsiada również się zapadł, grzebiąc pod gruzami dwie osoby" - powiedziała CNN 50-letnia Fatima, jedna z setek poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w marokańskich górach Atlas Wysoki.

Skutki trzęsienia ziemi w Maroku / Jalal Morchidi / PAP/EPA

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło Maroko wzrosła do 1037 - poinformowało MSW tego kraju. Stan setek poszkodowanych oceniany jest jako ciężki, a bilans ofiar może wzrosnąć.

Pomoc nie dotarła jeszcze do Asni, miejscowości, w której mieszkała Fatima, 50 kilometrów na południe od popularnego wśród turystów Marrakeszu.



Nie ma tu nikogo, kto pomógłby wyciągnąć zmarłych spod ruin... Wszędzie są zniszczenia - powiedziała kobieta.



Mieszkaniec Asni, Montasir, przekazał agencji Reutera, że większość domów w miasteczku została uszkodzona: Nasi sąsiedzi są pod gruzami, a mieszkańcy sami ciężko pracują, by ich uratować, mając do dyspozycji jedynie narzędzia ze wsi.



50-letni Mohammed z pobliskiego miasta Ouirgane stracił w trzęsieniu ziemi czterech członków rodziny.



Udało mi się wydostać bezpiecznie z dwójką dzieci, ale straciłem resztę. Mojego domu już nie ma - powiedział.



Jesteśmy na ulicach z władzami, które próbują wyciągnąć ofiary spod gruzu. Widziałem jak wiele osób zostało przetransportowanych do szpitala. Mamy nadzieję na cud, jeśli chodzi o ludzi pod gruzami - powiedział.



Na zachód od Asni, w pobliżu Taroudant, nauczyciel Hamid Afkar wspomina, że kiedy uciekał z domu poczuł wstrząsy wtórne.



Ziemia trzęsła się przez około 20 sekund. Drzwi otworzyły się i zamknęły same, gdy zbiegałem na dół z drugiego piętra - powiedział.



Wstrząsy o magnitudzie 6,8 były najsilniejszym trzęsieniem ziemi w tym rejonie Maroka od ponad 120 lat i najbardziej śmiercionośnym w całym kraju od ponad sześciu dekad - podała amerykańska agencja naukowo-badawcza United States Geological Survey (USGS).