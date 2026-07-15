„Dokonałabym czystek etnicznych”. Wstrząsające słowa minister

RMF24

Minister Paunović, pochodząca z Peci na terenie Kosowa, oświadczyła w wywiadzie wyemitowanym w sobotę na antenie telewizji Kurir, że gdyby w 1998 roku była na miejscu ówczesnego prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii Slobodana Miloszevicia, dokonałaby czystek etnicznych w Kosowie.



Gdybym była Slobodanem Miloszeviciem, dokonałabym czystek etnicznych w Kosowie w 1998 roku. I jest to najbardziej bezczelne stwierdzenie, jakie kiedykolwiek wypowiedziałam – powiedziała Paunović.



We wtorkowym oświadczeniu Paunović podkreśliła, że nie odcina się od polityki Socjalistycznej Partii Serbii – ugrupowania założonego przez Miloszevicia, którego jest członkinią od 1992 roku. „Jesteśmy partią, która kierowała Serbią w niewyobrażalnie trudnych okolicznościach historycznych, partią, która poniosła wielkie ofiary, partią, której nazwa najczęściej padała w Hadze” – napisała.

Stanowcza reakcja UE i Kosowa



Wypowiedź została potępiona przez rzeczniczkę Unii Europejskiej, Anittę Hipper, która uznała, że jest ona „sprzeczna z wartościami godności ludzkiej, pojednania, odpowiedzialności i dobrosąsiedzkich stosunków, na których opiera się UE” - przekazała we wtorek bałkańska redakcja Radia Wolna Europa.



„Jest ona również sprzeczna ze zobowiązaniami, jakie Serbia przyjęła w ramach dialogu na rzecz normalizacji stosunków z Kosowem” – dodała Hipper.



Rząd Kosowa w odpowiedzi udzielonej tej samej redakcji stwierdził, że „problem polega na tym, że państwo serbskie nigdy w żaden sposób nie zdystansowało się od polityki Miloszevicia”.



„Dobrze by było, gdyby wszyscy – oprócz potępiania tego rodzaju wypowiedzi – pamiętali o tym, rozmawiając z Serbią o integracji, reformach i funduszach, a także zrozumieli, że nie są to tylko słowa, lecz dążenia, z których oficjalne władze Serbii nie zrezygnowały” – oświadczył kosowski rząd.



Wypowiedź Paunović została też potępiona przez kilka partii opozycyjnych w Serbii.

Zbrodnia bez wyroku



Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem po nalotach NATO w 1999 roku i nadal nie uznaje ogłoszonej w 2008 roku niepodległości. Kraj zamieszkuje mniejszość serbska, z której część skupiona jest na terenach północnych, przy granicy z Serbią. Inne społeczności są rozproszone na terenach położonych na południe od rzeki Ibar. Podczas wojny w Kosowie w latach 1998–1999 zginęło ponad 13 tys. cywilów.



Miloszević został zatrzymany w kwietniu 2001 roku, a następnie poddany ekstradycji do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze. Polityka oskarżono o zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa i nieprzestrzeganie konwencji wojennych. Zmarł w 2006 roku w haskim więzieniu, nie doczekawszy wyroku.