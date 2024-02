Nadal nie wiadomo, gdzie jest ciało rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W piątek poinformowano, że najważniejszy oponent Władimira Putina zmarł w kolonii karnej. Niezależny rosyjski portal Mediazona opublikował nagranie z kamer monitoringu związane z tą sprawą. Widać na nim nocny konwój, w którym ciało Nawalnego mogło zostać wywiezione z łagru.

Portret Aleksieja Nawalnego na proteście przed rosyjską ambasadą w Berlinie / Clemens Bilan / PAP/EPA

Jak pisze brytyjski "The Guardian", sojusznicy Aleksieja Nawalnego oskarżają Kreml o zacieranie śladów. Nadal nie wiadomo, gdzie jest jego ciało i jaka jest przyczyna jego śmierci.

Długa lista sprzeczności i kontrowersji

Matka Nawalnego, Ludmiła Nawalna, wraz z prawnikiem udała się w weekend do kolonii karnej "Wilk polarny" IK-3 na północy Rosji, gdzie był on przetrzymywany od zeszłego roku, aby odebrać jego ciało. Najpierw dowiedziała się, że ciało jej syna przewieziono do Salechardu, miasteczka położonego w pobliżu kompleksu więziennego. Kiedy w sobotę przybyła do kostnicy, była ona zamknięta. Reuters powołuje się na rozmowę z pracownikiem kostnicy, który przekazał, że nie trafiło do niej ciało Nawalnego. To samo przekazała rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz. Informowała również o sprzecznych komunikatach, jakie jego bliskim i prawnikom przekazuje rosyjski komitet śledczy.

Jak przekazała Jarmysz, najpierw mówiono im, że nie zobaczą ciała, póki nie zostanie zakończone postępowanie ws. okoliczności śmierci. Potem poinformowano, że postępowanie już się zakończyło i nie wykryto działania osób trzecich. Mimo to ciało dalej nie zostało okazane najbliższym opozycjonisty. "Kłamią za każdym razem i zacierają ślady" - napisała Jarmysz.