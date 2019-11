Na trzy dni przed Świętem Dziękczynienia do Białego Domu dostarczono choinkę. Drzewko z Pensylwanii osobiście odebrała pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump.

Melania Trump przy choince dostarczonej do Białego Domu / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Pięciometrową choinkę pod Biały Dom przywieziono dwukonnym zaprzęgiem. Pierwsza dama osobiście doglądała drzewka przy akompaniamencie bożonarodzeniowej pieśni "O Tannenbaum".



Drzewko dostarczone do Białego Domu pochodzi z farmy w Pensylwanii, gdzie rosło przez 16 lat.

Kto dostarczył choinkę do Białego Domu?

Melania Trump i choinka dostarczona do Białego Domu / JIM LO SCALZO / PAP/EPA



Choinkę do Białego Domu dostarczył Larry Snyder, który ma ponad 30 lat doświadczenia w uprawie choinek i wygrał ogólnonarodowy konkurs. Kilka tygodni temu przedstawiciele Białego Domu wybrali jedno z drzewek na jego plantacji. Będzie ono stało w Niebieskim Pokoju.



Jestem bardzo szczęśliwy, będąc osobą, która dostarcza drzewko do Białego Domu. To dom prezydenta. Jestem bardzo zaszczycony możliwością zaprezentowania choinki - powiedział Snyder.







Przyjęciem świątecznego drzewka Biały Dom oficjalnie rozpoczął okres bożonarodzeniowy. Lampki na choince zostaną zapalone dopiero w przyszłym tygodniu.