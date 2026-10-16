Do 10 euro za jednodniową wizytę w Wenecji. Nowy kalendarz opłat

RMF24

Wenecja rozszerza w przyszłym roku system opłat dla turystów odwiedzających miasto bez noclegu. Między marcem a sierpniem będzie on obowiązywał przez 72 dni, czyli o 12 więcej niż w tym roku. Opłata ma ograniczać skutki nadmiernej turystyki.

Maksymalna stawka wyniesie 10 euro dla osób, które zarejestrują wizytę tuż przed przyjazdem. Turyści dokonujący zgłoszenia z większym wyprzedzeniem nadal zapłacą 5 euro. Nie sprawdziły się natomiast wcześniejsze informacje o możliwym podniesieniu opłaty do 30 lub nawet 50 euro, za czym opowiadał się nowy burmistrz Wenecji Simone Venturini.

System ruszy w Wielki Piątek, 26 marca, i będzie działał w wybrane święta oraz weekendy aż do 15 sierpnia. Godziny jego obowiązywania zostaną wydłużone: opłata będzie pobierana od 8.30 do 16.30, a nie – jak dotychczas – do 16.00.

Szczególnie intensywny okres przewidziano w czasie wiosennego napływu gości. Opłata będzie naliczana codziennie od 23 kwietnia do 2 maja oraz od 28 maja do 6 czerwca, obejmując m.in. dni wolne związane ze Świętem Wyzwolenia, Świętem Pracy i Świętem Republiki.

Władze miasta podkreślają, że ponowne wprowadzenie opłaty jest kolejnym etapem prowadzonego od 2024 roku eksperymentu. Jak zaznaczył odpowiedzialny za budżet miasta Michele Zuin, rozwiązanie to jest tylko częścią szerszej strategii zarządzania ruchem turystycznym i zwiększania świadomości odwiedzających.