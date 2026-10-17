Delegaci opuścili salę, gdy rosyjski minister zabrał głos

Informację tę podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.
Według jednego z rozmówców agencji wśród delegacji, które wyszły z sali podczas wystąpienia rosyjskiego ministra, byli przedstawiciele państw Unii Europejskiej.
Podziały w komitecie
Reuters zwrócił uwagę, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. głębokie podziały w Międzynarodowym Komitecie Walutowym i Finansowym (IMFC), organie doradczym MFW, uniemożliwiają przyjmowanie wspólnych oświadczeń na zasadzie konsensusu.
Jak dodała agencja, w tym roku napięcia ponownie się nasiliły, m.in. w związku z pogorszeniem relacji między USA a Ukrainą.