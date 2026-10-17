Delegaci opuścili salę, gdy rosyjski minister zabrał głos

RMF24

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Minister finansów Rosji Anton Siłuanow zabrał głos, wtedy wielu delegatów opuściło salę. Do sytuacji doszło w sobotę podczas posiedzenia komitetu sterującego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Bangkoku.

Informację tę podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Według jednego z rozmówców agencji wśród delegacji, które wyszły z sali podczas wystąpienia rosyjskiego ministra, byli przedstawiciele państw Unii Europejskiej.

Podziały w komitecie

Reuters zwrócił uwagę, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. głębokie podziały w Międzynarodowym Komitecie Walutowym i Finansowym (IMFC), organie doradczym MFW, uniemożliwiają przyjmowanie wspólnych oświadczeń na zasadzie konsensusu.

Jak dodała agencja, w tym roku napięcia ponownie się nasiliły, m.in. w związku z pogorszeniem relacji między USA a Ukrainą.