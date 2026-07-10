Czy Żydzi czują się bezpiecznie w USA? Niektórzy ze strachu zdejmują jarmułki

RMF24

Czy dorośli Żydzi żyjący w Stanach Zjednoczonych czują się bezpiecznie? Jak wynika z sondażu pracowni AP/NORC, tamtejsza diaspora jest wyraźnie podzielona w tej sprawie. Tamtejsza diaspora jest jednak względnie zgodna co do jednego – od czasu ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 r. ich bezpieczeństwo się pogorszyło. Tak zadeklarowało 62 proc. respondentów.

Czy Żydzi czują się bezpiecznie w USA? Zdania są podzielone

W badaniu AP/NORC poruszono kwestię poczucia bezpieczeństwa u diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Wyniki wskazały wyraźny podział wśród członków społeczności:

34 proc. respondentów badania powiedziało, że czuje się bezpiecznie, żyjąc jako Żyd w USA;

żyjąc jako Żyd w USA; 36 proc., że nie czuje się bezpiecznie ;

; kolejne 29 proc. zadeklarowało, że żadna z tych odpowiedzi nie odpowiada ich doświadczeniu.

Z kolei 8 proc. deklaruje, że doświadczyło fizycznej napaści na siebie lub członka swojej rodziny ze względu na pochodzenie.

Pewną zgodność widać w jednej z kwestii: 62 proc. uczestników badania uważa, że ich bezpieczeństwo pogorszyło się od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. Z tego powodu 40 proc. z nich jest mniej skłonnych do noszenia symboli identyfikujących ich jako Żydów, takich jak jarmułki.

8 proc. ankietowanych powiedziało, że osoby w ich gospodarstwie domowym doświadczyły fizycznej napaści ze względu na swoje pochodzenie. Tyle samo zadeklarowało, że uszkodzono ich mienie.

21 proc. doświadczyło werbalnych ataków, 20 proc. zaś nękania w sieci. Około dwóch trzecich Żydów uważa, że antyżydowskie uprzedzenia są poważnym problemem w Ameryce.

Jakie akty antysemityzmu spotykają Żydów w USA?

Wśród zachowań określanych jako antysemickie najczęściej są wymieniane:

zaprzeczanie lub umniejszanie Holokaustu (91 proc.);

(91 proc.); akty wandalizmu , których celem są synagogi (87 proc.);

, których celem są synagogi (87 proc.); twierdzenie, że Żydzi odpowiadają za działania Izraela (77 proc.);

(77 proc.); twierdzenie, że państwo Izrael nie powinno istnieć (66 proc.);

(66 proc.); twierdzenie, że amerykańscy Żydzi są bardziej lojalni wobec Izraela, niż wobec Stanów Zjednoczonych (60 proc.).

Z kolei 20 proc. uznaje jakąkolwiek krytykę Izraela za antysemicką.

Religijność ma znaczenie

Badanie wskazuje, że niereligijni Żydzi mają znacząco bardziej zdystansowany stosunek do Izraela. 40 proc. z nich uważa, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, a ok. 20 proc. ocenia działania Izraela w Gazie jako uzasadnione. 74 proc. z nich deklaruje, że nie są „zbytnio” lub „wcale” emocjonalnie związani z państwem żydowskim.

Autorzy sondażu zaznaczają, że choć respondenci głosujący na Demokratów i Republikanów są zgodni co do problemu antysemityzmu, to istnieją duże różnice, co do ich postrzegania innych form uprzedzeń, rasizmu (83 proc. Demokratów uważa to za poważny problem; 26 proc. Republikanów), czy dyskryminacji muzułmanów (odpowiednio 66 i 22 proc.).