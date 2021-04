Wicepremier, minister przemysłu i handlu Karel Havliczek poinformował w poniedziałek po posiedzeniu rządu, że rosyjska korporacja Rosatom nie zostanie poproszona przez władze Czech o udzielenie odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo i strukturę własności.

Elektrownia Dukovany / Libor Sojka / PAP

Havliczek powiedział, że w praktyce oznacza to pozbawienie Rosatomu możliwości udziału w przetargu.

Na te pytania muszą bowiem odpowiedzieć wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w przetargu na budowę nowego bloku w elektrowni atomowej Dukovany.

Kontrakt o wartości co najmniej 6 mld euro jest największą pojedynczą inwestycją Czech, kraju należącego do UE i NATO. O kontrakt mają ubiegać się m. in. amerykański koncern Westinghouse, francuski EdF i południowokoreański KHNP.Czeskie ministerstwo przemysłu rozpoczęło już wstępny etap kwalifikacyjny, poprzedzający formalne rozpoczęcie przetargu. Spodziewane jest ono przed końcem br. już po powołaniu nowego rządu po wyborach planowanych na październik.

Udział Rosatomu w przetargu budził już poprzednio zastrzeżenia posłów opozycyjnych do czeskiego parlamentu. Dopuszczenie Rosji, a także Chin, do przetargu miały odradzać czeskie służby bezpieczeństwa. Chińczyków ostatecznie postanowiono wyeliminować, co do Rosji zdania były podzielone.