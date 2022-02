Obsługująca w Portugalii blisko 5 mln klientów firma telekomunikacyjna Vodafone Portugal przekazała we wtorek, że padła ofiarą cyberataku. Od poniedziałkowego wieczora większość klientów sieci ma problemy z działaniem sieci komórkowej lub internetowej i telewizji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Padliśmy ofiarą ataku terrorystycznego i wymierzonego w naszą sieć przestępstwa. Celem tego ataku było spowodowanie jak największych szkód" - powiedział we wtorek dyrektor generalny spółki Vodafone Portugal Mario Vaz.



Dodał, że paraliż usług operatora, do jakiego doszło w poniedziałek wieczorem, wciąż jest odczuwalny w Portugalii.



"Spodziewamy się stopniowego przywracania pełnych usług (...). Wskutek ataku doszło do nagłego wstrzymania wszystkich naszych usług. Uruchomiliśmy w trybie pilnym sztab kryzysowy" - ogłosił Vaz.

Wśród poszkodowanych straż pożarna i pogotowie

Szef Vodafone Portugal potwierdził, że wśród tymczasowo poszkodowanych przez atak cybernetyczny były m.in. jednostki straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego oraz poczta.



Cyberatak na Vodafone Portugal doprowadził też do awarii niektórych bankomatów należących do spółki SIBS.