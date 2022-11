Nowojorscy policjanci i pasażer metra uratowali mężczyznę, który spadł na tory. Dwóch funkcjonariuszy zdołało wyciągnąć go na platformę dla podróżnych kilku sekund przed wjazdem pociągu na stację.

Nagranie z akcji ratunkowej w nowojorskim metrze (materiał NYPD) / YouTube

Wypadek wydarzył się na stacji przy 116 Ulicy w nowojorskim Haarlemie. Jak relacjonują media, 40-letni mężczyzna mający prawdopodobnie problemy zdrowotne, spadł z peronu na tory. Sytuację dostrzegli policjanci, ale znajdowali się na przeciwległej platformie, bez możliwości dotarcia do miejsca upadku mężczyzny.

Funkcjonariusze musieli wybiec ze stacji na ulicę i dostać się z powrotem do metra. Pasażerowie wpuścili ich awaryjna bramką, a policjanci natychmiast zeskoczyli z peronu na tory, by ratować pasażera, który nie był w stanie się podnieść. Dołączyli do przypadkowego pasażera, który pierwszy ruszył na pomoc, ale sam nie zdołał przenieść 40-latka w bezpieczne miejsce.

Filmik umieszczony na Youtubie pokazuje, jak trzech ratowników z trudem wydostaje mężczyznę na platformę peronu. Niemal w tym samym momencie na stację wjeżdża pociąg metra.

Wideo youtube

Wydarzenie odbiło się już echem w mediach i na platformach społecznościowych. Zyskało też własną nazwę: "Cud w Dzień Dziękczynienia", bowiem do wypadku doszło w dniu amerykańskiego święta ("Thanksgiving Day"). Pechowy pasażer odniósł tylko lekkie obrażenia.

Policjanci zyskali miano bohaterów, a pomagającego im pasażera nazywa się "dobrym Samarytaninem".