Pożar wybuchł też w prowincji Foggia w Apulii na południu Włoch. W nadmorskiej miejscowości Vieste ewakuowano 2 tysiące turystów z trzech hoteli. Przygotowano dla nich noclegi w miejscowym obiekcie sportowym, gdyby okazało się, że nie będą mogli wrócić do hoteli - wyjaśnił burmistrz Giuseppe Nobiletti.

Sytuacja jest trudna, bo zarówno w Apulii, jak i na Sycylii płomienie są podsycane i przenoszone przez silny wiatr.

Upały na Sycylii

Temperatury na Sycylii sięgają nawet 48 stopni Celsjusza, a silny gorący wiatr scirocco uniemożliwia udział śmigłowców w akcji gaszenia pożarów.

Minister do spraw obrony cywilnej Nello Musumeci, odnosząc się do sytuacji na Sycylii, powiedział: "Musimy spróbować ratować to, co jest do uratowania".

To jest jeden z najtrudniejszych dni dla Włoch z punktu widzenia klimatycznego w ostatnich latach. To naprawdę dramatyczny moment - stwierdził minister.

Na północy nawałnice i huraganowy wiatr wyrządziły ogromne szkody. Zginęła 16-latka przygnieciona drzewem, kilka osób jest rannych.

Już siódmy dzień trwa także walka z pożarami pustoszącymi kilka rejonów Grecji. Pożary wybuchły również w Turcji.