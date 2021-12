Jeden na pięciu Brytyjczyków na stół wigilijny poda w tym roku potrawy wegańskie - wynika z badania brytyjskiej organizacji Vegan Society (VS). Świąteczny raport jednej z głównych brytyjskich sieci supermarketów Tesco wskazuje z kolei, że już co czwarty dorosły Brytyjczyk w te święta przygotuje dania wegańskie lub wegetariańskie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najczęściej wybieranymi daniami kuchni wegańskiej, jakich chcieliby spróbować w święta ankietowani brytyjskiej organizacji, były roślinne zamienniki mięs, m.in. pieczeni, zrobione z produktów takich jak seitan (produkt powstający w procesie wypłukiwania skrobi z mąki pszennej) czy tempeh (produkt z ziaren soi, poddawany fermentacji). Ponadto badani wskazywali na wegańskie desery.

Weganizm to sposób odżywiania się polegający na wyłączeniu z diety produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nabiału. Dieta wegetariańska wyklucza jedynie spożywanie mięsa.

Polacy coraz częściej zamawiają wegańskie potrawy

VS, istniejące od 75 lat, informuje, że dieta bezmięsna zyskuje coraz większą popularność na Wyspach Brytyjskich. Z badań pracowni Ipsos Mori, brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) oraz Krajowego Centrum Badań Społecznych (NatCen) wynika, że w latach 2014-2019 liczba wegan w tym kraju zwiększyła się czterokrotnie, do 600 tys.

Ponadto według bazy danych Google Trends w ostatnich pięciu latach Wielka Brytania była państwem, w którym było najwięcej wyszukań związanych z weganizmem. W liczącym ponad 67 mln mieszkańców kraju konsumuje się też największą ilość wegańskich substytutów mleka, mięsa, masła i owoców morza w Europie - wskazuje organizacja ProVeg International.

Z drugiego badania VS przeprowadzonego w listopadzie wynika, że większość osób wybierająca posiłki wegańskie robi to świadomie, by zmniejszyć ilość spożywanego mięsa i nabiału. Jako inne powody wskazywano dbanie o zdrowie, klimat, a także zwykłą ciekawość i chęć spróbowania czegoś nowego.

Według Uber Eats, korporacji oferującej mobilną aplikację do zamawiania jedzenia, Wielka Brytania jest na pierwszym miejscu pod względem liczby zamawianych posiłków roślinnych. Drugie miejsce zajmuje Polska, gdzie od 2017 roku, czyli od początku działania aplikacji, liczba zamówień wegańskich posiłków wzrosła o 500 proc.