Cios UE w Rosjan? Kanclerz Niemiec o ograniczeniach wizowych

RMF24

Unia Europejska może ograniczyć ruch wizowy i biznesowy obywateli Rosji – zapowiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz w piątek w Brukseli. Polityk uzasadnił ten potencjalny ruch odpowiedzią na działania Moskwy.

Kanclerz Niemiec: Jest pole do wprowadzenia ograniczeń dla Rosjan

Kanclerz Merz zaznaczył, że Rosjanie nadal otrzymują wiele wiz umożliwiających wjazd do UE. Nie ogłosił jednak konkretnych terminów wprowadzenia ewentualnych ograniczeń wizowych.

Jest tu z pewnością pole do ograniczenia zarówno ruchu turystycznego, jak i podróży biznesowych do Unii Europejskiej – oświadczył.

Szef niemieckiego rządu odniósł się także do wojny w Ukrainie, oceniając, że obecnie nie widać gotowości Rosji do jej zakończenia. Przeciwnie, jak zaznaczył, Moskwa eskaluje działania, atakując ukraińską infrastrukturę energetyczną i sieci przesyłowe, by utrudnić krajowi przetrwanie zimy. Zapewnił, że Niemcy pozostaną po stronie Ukrainy, a celem wsparcia nie jest przedłużanie wojny, lecz skłonienie Rosji do podjęcia negocjacji.

„Wiemy, że te pieniądze nie wystarczą”

Przywódcy państw UE rozmawiali na szczycie UE w Brukseli również o dalszej pomocy finansowej dla Kijowa. Merz powiedział, że dotychczasowe 90 mld euro na lata 2026-2027 to niewystarczająca kwota, a dodatkowe potrzeby Ukrainy mają zostać określone w najbliższych tygodniach.

W ubiegłym roku udostępniliśmy 90 mld euro na dwa lata: 2026 i 2027. Wiemy, że te pieniądze nie wystarczą, że Ukrainie nie wystarczy tych środków. To, jak określimy zapotrzebowanie finansowe i jakie będą dodatkowe potrzeby, okaże się w najbliższych tygodniach – zaznaczył.

Kwota 90 mld euro to unijna pożyczka dla Ukrainy na lata 2026-2027. Uzgodnili ją przywódcy UE w grudniu 2025 r., a jej ramy prawne określono w kwietniu 2026 r.