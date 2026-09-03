Ciało Ratko Mladicia zostało przetransportowane do Belgradu. Wyznaczono datę pogrzebu

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Rządowy samolot władz Serbii przywiózł w czwartek do Belgradu ciało zbrodniarza wojennego Ratka Mladicia, który zmarł w zeszłym tygodniu w Hadze, odbywając karę dożywotniego więzienia - podała telewizja publiczna RTS.

Na pokładzie samolotu znajdowali się syn Mladicia, Darko, wnuczka Anastasija, serbski minister sprawiedliwości Nenad Vujić oraz dwóch towarzyszy broni byłego dowódcy wojskowego bośniackich Serbów. Trumna z ciałem Mladicia była przykryta dwiema flagami - Serbii oraz Republiki Serbskiej, czyli jednej z części autonomicznych Bośni i Hercegowiny.

„Rzeźnik Bałkanów” zostanie pochowany w poniedziałek

Ciało Mladicia powitano z najwyższymi honorami wojskowymi. Budynek lotniska był wypełniony funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, zespołami medycznymi oraz przedstawicielami mediów. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na sobotę, a pogrzeb ma się odbyć w poniedziałek - podał dziennik „Politika”. Wcześniej minister Vujić zapowiedział, że Mladić zostanie pochowany z najwyższymi honorami państwowymi.

Ciało zbrodniarza zostało także powitane przez część mieszkańców serbskiej stolicy. Na wiaduktach nad drogą prowadzącą z lotniska do centrum Belgradu wywieszono transparenty z napisami: „Wieczna chwała, generale”, „Witamy, generale”, „Bohaterowie nigdy nie umierają”, „Generale, dziękujemy” oraz „Ratko Mladić - serbski bohater”.

Kim był Ratko Mladić?

Mladić zmarł 27 sierpnia w Hadze w wieku 84 lat. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017 r. na dożywocie, a w 2021 r. wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym. Uznano go za winnego zbrodni ludobójstwa popełnionej latem 1995 r. w Srebrenicy w Bośni i Hercegowinie na ok. 8 tys. bośniackich muzułmanów, a także prześladowań i przymusowych wysiedleń na terenie całej BiH, terroryzowania ludności cywilnej podczas oblężenia Sarajewa oraz przetrzymywania sił pokojowych ONZ jako zakładników w 1995 roku.

Mladić od lat chorował, a w ostatnich tygodniach rodzina oraz władze Serbii i Republiki Serbskiej starały się o przeniesienie go do Belgradu. Wnioski o to były konsekwentnie odrzucane.

Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos zaznaczyła w poniedziałek, że gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych jest sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi i nie może mieć miejsca w Unii Europejskiej, ani w krajach aspirujących do członkostwa w niej.