Ciała z ranami postrzałowymi znalezione w miejscu pożaru. Wśród ofiar sześcioro dzieci

RMF24

Ciała ośmiu osób, niektóre z ranami postrzałowymi, znaleziono w miejscu pożaru domu w amerykańskim stanie Michigan – przekazała w sobotę stacja ABC News. Wśród ofiar było sześcioro dzieci.

Tragiczne odkrycie w miejscu pożaru

Policja i straż pożarna zostały w piątek wezwane do pożaru domu w mieście Grand Haven. Po wejściu do budynku funkcjonariusze natrafili na zwłoki – przekazał podczas wieczornej konferencji prasowej kpt. Jacob Sparks z biura szeryfa hrabstwa Ottawa. Jak dodał, służby nie zdołały jeszcze w pełni zidentyfikować wszystkich ofiar ani ustalić oficjalnej przyczyny ich śmierci. Wiadomo jedynie, że wiek dzieci mieścił się w przedziale od 5 do 15 lat.

Mundurowy nie ujawnił, ile osób miało rany postrzałowe. To skomplikowana sytuacja, złożone miejsce zdarzenia – stwierdził.

Jakie scenariusze badają śledczy?

Kapitan Sparks poinformował, że śledczy nie poszukują osób trzecich, a jedną z rozważanych hipotez jest rozszerzone samobójstwo. Dodał, że prawdopodobnie wszystkie osoby zamieszkujące ten dom nie żyją.

Przedstawiciel służb określił pożar mianem „podejrzanego” i stwierdził, że istnieją przesłanki wskazujące na celowe podłożenie ognia. Na miejscu pracują eksperci ds. podpaleń z policji stanowej Michigan.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu . W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia: