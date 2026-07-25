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Ciała z ranami postrzałowymi znalezione w miejscu pożaru. Wśród ofiar sześcioro dzieci

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (18:32)

Ciała ośmiu osób, niektóre z ranami postrzałowymi, znaleziono w miejscu pożaru domu w amerykańskim stanie Michigan – przekazała w sobotę stacja ABC News. Wśród ofiar było sześcioro dzieci.

Ciała z ranami postrzałowymi znalezione w miejscu pożaru. Wśród ofiar sześcioro dzieci
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W stanie Michigan znaleziono ciała ośmiu osób, w tym sześcioro dzieci.
  • Niektóre ofiary miały rany postrzałowe.
  • Jakie scenariusze badają śledczy?
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Tragiczne odkrycie w miejscu pożaru

Policja i straż pożarna zostały w piątek wezwane do pożaru domu w mieście Grand Haven. Po wejściu do budynku funkcjonariusze natrafili na zwłoki – przekazał podczas wieczornej konferencji prasowej kpt. Jacob Sparks z biura szeryfa hrabstwa Ottawa. Jak dodał, służby nie zdołały jeszcze w pełni zidentyfikować wszystkich ofiar ani ustalić oficjalnej przyczyny ich śmierci. Wiadomo jedynie, że wiek dzieci mieścił się w przedziale od 5 do 15 lat.

Mundurowy nie ujawnił, ile osób miało rany postrzałowe. To skomplikowana sytuacja, złożone miejsce zdarzenia – stwierdził.

Jakie scenariusze badają śledczy?

Kapitan Sparks poinformował, że śledczy nie poszukują osób trzecich, a jedną z rozważanych hipotez jest rozszerzone samobójstwo. Dodał, że prawdopodobnie wszystkie osoby zamieszkujące ten dom nie żyją.

Przedstawiciel służb określił pożar mianem „podejrzanego” i stwierdził, że istnieją przesłanki wskazujące na celowe podłożenie ognia. Na miejscu pracują eksperci ds. podpaleń z policji stanowej Michigan.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie,
  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami, 
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA

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