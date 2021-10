Była duńska premier Helle Thorning-Schmidt oskarża byłego prezydenta Francji o molestowanie. Valery Giscard d'Estaing miał dotykać jej ud pod stołem podczas przyjęcia we francuskiej ambasadzie w Kopenhadze.

Helle Thorning-Schmidt prezentuje swoją książkę / MARTIN SYLVEST / PAP/EPA

#MeToo pisze była premier Danii Helle Thorning-Schmidt w swojej książce pod tytułem "Blondinens betragtninger" (Przemyślenia blondynki - red.). Pozycja ta właśnie pojawiła się w księgarniach.

54-letnia dziś Helle Thorning-Schmidt stała na czele duńskiego rządu w latach 2011 - 2015. Była pierwszą kobietą w Danii na tym stanowisku.

W rozmowie z duńskim radiem Helle Thorning-Schmidt mówiła, że chciała w swojej książce pokazać, że niewłaściwe zachowanie mężczyzn może dotknąć każdą kobietę.

"Teraz nastał czas, by powiedzieć o tym otwarcie. Chciałam pokazać, że jak duża jest skala kobiet, które mają złe doświadczenia" - stwierdziła.

W książce Helle Thorning-Schmidt opisuje incydent, do którego doszło we francuskiej ambasadzie w Kopenhadze w 2002 lub 2003 roku. Początkująca wtedy polityk zajmowała się w Brukseli Europejską konwencją praw człowieka i uczestniczyła w obiedzie wydawanym na cześć goszczącego w Danii byłego prezydenta Francji - wtedy mężczyzny już pod 70-tkę.

"Giscard d'Estaing siedział obok mnie, chwycił mnie pod stołem za udo... Przesiadłam się" - pisze Thorning-Schmidt.

"Dziś zostałoby to uznane za molestowanie seksualne. Ale wtedy tak nie było. To były inne czasy, ale już wtedy uważałam, że to jest niewłaściwe i cała ta sytuacja mnie rozzłościła" - powiedziała w rozmowie z duńską agencją informacyjną Ritzau.

Valery Giscard d'Estaing - postać kontrowersyjna

Francuska agencja AFP przypomina, że były prezydent Francji Valery Giscard d'Estaing był już wcześniej oskarżany o molestowanie przez niemiecką dziennikarkę Ann-Kathrin Stracke. Twierdziła ona, że podczas przeprowadzania wywiadu trzykrotnie miał ją dotykać w niewłaściwy sposób.

Mąż i ojciec czworga dzieci był znany z bliskich relacji z młodymi aktorkami - między innymi z Sylvią Kristel, która zagrała tytułową rolę w filmie erotycznym "Emmanuelle", czy fotografką Marie-Laure de Decker. Miał obsesję na punkcie księżnej Diany. Spotkał ją w 1995 roku. Podczas bankietu charytatywnego siedział u boku 34-letniej "Angielskiej róży", do której później napisał publiczny list miłosny, który kazał opublikować w jednym z magazynów.

Valéry Giscard d’Estaing piastował stanowisko prezydenta Francji w latach 1974-1981. Zmarł w grudniu zeszłego roku w wieku 94 lat w związku z powodu Covid-19.

Zapisał się w historii jako szef państwa dążący do modernizacji francuskiego społeczeństwa. Zezwolił m. in. na rozwody za obopólną zgodą i zalegalizował aborcję.