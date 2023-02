Dlaczego Pekin zdecydował się na taki krok?

Obecność chińskiego balonu szpiegowskiego nad terytorium Stanów Zjednoczonych doprowadziła do politycznych napięć z Chinami. W ostatniej chwili została bowiem odwołana dzisiejsza wizyta w Pekinie sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena.

Decyzja o podróży szefa amerykańskiej dyplomacji do Chin zapadła w listopadzie ubiegłego roku podczas rozmów prezydenta Bidena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Obie strony postrzegały ją jako okazję do ustabilizowania coraz bardziej napiętych relacji.

Stosunki chińsko-amerykańskie znacznie pogorszyły się w ostatnich latach, szczególnie po sierpniowej wizycie ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie. Po zakończeniu wizyty chińska armia znacząco zintensyfikowała ćwiczenia w rejonie wyspy.

Chinom zależy na stabilnych stosunkach z USA, co pozwoli im skupić się na swojej gospodarce, zniszczonej przez stosowaną długi czas polityką "zero-covid". W ostatnich miesiącach Xi Jinping spotykał się z wieloma światowymi przywódcami, starając się przywrócić dobre więzi i rozstrzygnąć wszelkie nieporozumienia.

Obecność chińskiego balonu szpiegowskiego nad terytorium Stanów Zjednoczonych rodzi to pytania, dlaczego Pekin zdecydował się na tak "bezczelny czyn" w przeddzień wizyty Blinkena do Chin. O tym, jak ważne jest to wydarzenie dyplomatyczne, niech świadczy fakt, że ostatnia wizyta sekretarza stanu USA w Chinach miała miejsce w 2017 roku.

Zdenerwowanie wśród amerykańskiej administracji jest niemałe

Zdenerwowanie wśród członków amerykańskiej administracji jest niemałe. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała podczas piątkowego briefingu prasowego na pokładzie samolotu Air Force One, że "obecność chińskiego balonu w naszej przestrzeni powietrznej jest pogwałceniem naszej suwerenności".

Odnotowujemy chińskie wyrazy ubolewania, ale obecność tego balonu w naszej przestrzeni powietrznej jest wyraźnym pogwałceniem naszej suwerenności i prawa międzynarodowego. To, co się wydarzyło, jest nie do przyjęcia - oświadczyła Jean-Pierre.

Rzeczniczka Białego Domu powiadomiła, że prezydent Biden po raz pierwszy został poinformowany o obecności balonu w amerykańskiej przestrzeni powietrznej we wtorek. Dodała, że obiekt nie stwarza ani fizycznego, ani militarnego niebezpieczeństwa; nie grozi tez ruchowi samolotów pasażerskich, bo znajduje się na wyższym pułapie.

Kanadyjczycy mają ten sam problem

Co ciekawe, chiński balon szpiegowski, podobny do tego, który przemieszcza się nad Stanami Zjednoczonymi, zaobserwowano również nad terytorium Kanady.

"Balon obserwacyjny przelatujący na dużych wysokościach został wykryty, a jego przemieszczanie jest aktywnie monitorowane przez NORAD (Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej - przyp. red.). (...) Kanada podejmuje kroki w celu zabezpieczenia swojej przestrzeni powietrznej, włączając w to monitoring drugiego potencjalnego incydentu" - napisał kanadyjski resort obrony w komunikacie opublikowanym w nocy z czwartku na piątek.

Ambasador Chin w Kanadzie został wezwany w tej sprawie do ministerstwa spraw zagranicznych w Ottawie.

Jak to jest z tym zbieraniem danych wywiadowczych?

Chińskie satelity szpiegowskie mają instrumenty podobne do tych, które - zdaniem amerykańskich władz - są podczepione pod przemieszczający się nad Stanami Zjednoczonymi balon.

Chiński balon szpiegowski obrał trasę lotu, który może pozwolić mu przemieścić się nad szeregiem wrażliwych - z punktu widzenia militarnego - miejsc. Mogą być wśród nich bazy wojskowe, w tym ta w Montanie, gdzie znajdują się magazyny z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi.

W tej sprawie głosy są jednak podzielone. Jeden z amerykańskich urzędników, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że balon ma "ograniczoną wartość dodaną z punktu widzenia zbierania danych wywiadowczych".