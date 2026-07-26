RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Chcieli zdobyć najwyższy szczyt Rosji. Nie żyje pięć osób

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 lipca (14:24)

Pięcioro bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu – najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu. Dwóm członkom wyprawy udało się przeżyć. Akcja ratunkowa rozegrała się w ekstremalnych warunkach pogodowych. Służby dyplomatyczne Bośni i Hercegowiny natychmiast podjęły działania w związku z tragedią.

Chcieli zdobyć najwyższy szczyt Rosji. Nie żyje pięć osób
Elbrus /Shutterstock
  • Pięcioro bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu, najwyższego szczytu Rosji (5642 m).
  • Ekipa liczyła łącznie siedem osób, dwóch udało się uratować.
  • Jak wyglądała akcja ratunkowa i co doprowadziło do tragedii?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Do tragicznego wypadku doszło podczas próby zdobycia Elbrusu, góry o wysokości 5642 metrów nad poziomem morza. Wśród ofiar znalazło się troje mężczyzn i dwie kobiety, wszyscy pochodzący z Zenicy w Bośni i Hercegowinie. Grupa liczyła siedem osób – dwóm alpinistom udało się przetrwać i zostali przetransportowani do szpitala.

Według doniesień lokalnych mediów, początkowo warunki pogodowe sprzyjały wspinaczce, jednak sytuacja szybko się pogorszyła. Prędkość wiatru osiągnęła 45 km/h, a następnie wzrosła nawet do 70 km/h, co znacznie utrudniło zejście ze szczytu. Jeden z ocalałych zdołał samodzielnie zejść i wezwać pomoc, drugi został odnaleziony przez ratowników.

Wszyscy uczestnicy wyprawy byli doświadczonymi alpinistami, mającymi na koncie wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów. Niektórzy z nich należeli do Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Zenicy oraz towarzystwa alpinistycznego „Vedro”. Informacje o tragedii potwierdził Kenan Hrustanović, szef Górskiego Pogotowia Ratunkowego Zenica.

Minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Elmedin Konaković poinformował, że resort od rana prowadzi działania w związku z tragedią. Ministerstwo nawiązało kontakt z ambasadą w Moskwie, aby ustalić wszystkie okoliczności wypadku i zapewnić wsparcie rodzinom ofiar.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: skialpinizm Elbrus

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: