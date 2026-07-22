Chciał aresztować Netanjahu w Nowym Jorku. Musiał zmienić zdanie

RMF24

Nie będzie aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Nowym Jorku. Burmistrz miasta Zohran Mamdani po rozmowach z prawnikami przyznał, że mimo wydania nakazu aresztowania za izraelskim politykiem przez Międzynarodowy Trybunał Karny, nie może zatrzymać izraelskiego polityka, jeśli ten odwiedzi Nowy Jork w czasie w sesji ONZ.

„Moja administracja przeanalizowała wszelkie możliwości dostępne na mocy obowiązującego prawa, aby ustalić, czy Nowy Jork mógłby wykonać nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wobec Benjamina Netanjahu” – oświadczył Mamdani na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

„Jasne jest, że nie mamy niezależnych uprawnień do wykonania tego nakazu. Posiada je natomiast rząd federalny i wzywam go do przyłączenia się do MTK i wykonania tego nakazu” – dodał burmistrz Nowego Jorku.

Szybka reakcja Trumpa

Kilka dni wcześniej Mamdani powiedział dziennikowi „The New York Times”, że zespół prawny nowojorskiego ratusza pracuje nad określeniem sposobu wykonania nakazu aresztowania Netajahu za „domniemane zbrodnie wojenne”. Prezydent USA Donald Trump napisał natomiast w poniedziałek na platformie Truth Social, że Netanjahu „nie zostanie aresztowany w żaden sposób”.

Izrael oskarża Mamdaniego o szerzenie „propagandy Hamasu”

Premier Izraela może odwiedzić Nowy Jork we wrześniu, by wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego kancelaria oskarżała Mamdaniego o „odwracanie uwagi publicznej od jego wariactw i atakowanie przywódcy państwa żydowskiego, będącego jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie” – przypomniała stacja CNN.

W odpowiedzi na wtorkowy wpis Mamdaniego, przedstawiciel Izraela w ONZ Danny Danon napisał: „Zostałeś wybrany, by służyć nowojorczykom, a nie propagandzie Hamasu. Wykonuj swoją pracę!”.

Za co ścigany jest Netanjahu?

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w październiku 2024 r. wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu i ówczesnego ministra obrony Izraela Joawa Galanta w związku z podejrzeniami o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Podejrzenia dotyczą operacji zbrojnej, rozpoczętej przez Izrael po ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na to państwo 7 października 2023 roku.

MTK wydał również nakazy aresztowania kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, ale wycofał je, gdy zostali oni zabici przez Izrael podczas wojny. USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano MTK.