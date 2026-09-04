Chce uznania rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną. „To nie tylko sygnał polityczny”

W piątek szef litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kestutis Budrys, zaproponował, by Unia Europejska rozważyła uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną. Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, taki krok nie byłby jedynie politycznym gestem, ale przede wszystkim konkretnym instrumentem prawnym, który umożliwiłby wprowadzenie surowszych sankcji finansowych i innych restrykcji wobec Rosji.
Konsekwencje prawne i polityczne
Budrys zwrócił uwagę, że uznanie danej organizacji za terrorystyczną niesie za sobą poważne skutki prawne. Obejmują one m.in. zaostrzenie nadzoru finansowego, wprowadzenie systemów kontroli, a także ograniczenie kontaktów z takim podmiotem.
To nie tylko sygnał polityczny, ale również bardzo konkretny instrument prawny, dlatego trzeba o tym rozmawiać na szczeblu UE – podkreślił litewski minister.
Rosyjska agresja
W ostatnich tygodniach europejskie służby wywiadowcze coraz częściej ostrzegają, że rosyjska inwazja na Ukrainę przenosi się na terytorium państw Unii Europejskiej i NATO.
Budrys uważa, że uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną może być jednym z elementów odpowiedzi Zachodu na działania Moskwy. Litwa zamierza kontynuować prace nad takim rozwiązaniem i zachęca do tego inne państwa członkowskie UE.