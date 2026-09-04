Chce uznania rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną. „To nie tylko sygnał polityczny”

RMF24

Szef litewskiego MSZ, Kestutis Budrys, zaproponował, by rosyjski wywiad oficjalnie uznać za organizację terrorystyczną. Jego zdaniem taki krok to nie tylko sygnał polityczny, ale też konkretny instrument prawny, który pozwoliłby na wprowadzenie ostrzejszych sankcji wobec Kremla i byłby realnym narzędziem prawnym w walce z rosyjską agresją.

W piątek szef litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kestutis Budrys, zaproponował, by Unia Europejska rozważyła uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną. Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, taki krok nie byłby jedynie politycznym gestem, ale przede wszystkim konkretnym instrumentem prawnym, który umożliwiłby wprowadzenie surowszych sankcji finansowych i innych restrykcji wobec Rosji.

Konsekwencje prawne i polityczne

Budrys zwrócił uwagę, że uznanie danej organizacji za terrorystyczną niesie za sobą poważne skutki prawne. Obejmują one m.in. zaostrzenie nadzoru finansowego, wprowadzenie systemów kontroli, a także ograniczenie kontaktów z takim podmiotem.

To nie tylko sygnał polityczny, ale również bardzo konkretny instrument prawny, dlatego trzeba o tym rozmawiać na szczeblu UE – podkreślił litewski minister.

Rosyjska agresja

W ostatnich tygodniach europejskie służby wywiadowcze coraz częściej ostrzegają, że rosyjska inwazja na Ukrainę przenosi się na terytorium państw Unii Europejskiej i NATO.

Budrys uważa, że uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną może być jednym z elementów odpowiedzi Zachodu na działania Moskwy. Litwa zamierza kontynuować prace nad takim rozwiązaniem i zachęca do tego inne państwa członkowskie UE.

