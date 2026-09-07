Chaos na południu Anglii. Setki osób blokowały transport migrantów

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Starcia z policją w Portsmouth, mieście na południowym wybrzeżu Anglii. Setki osób wzięło tam w niedzielę wieczorem udział w proteście antyimigracyjnym. Wcześniej ok. 140 migrantów zostało uratowanych z łodzi, którą przepłynęli kanał La Manche.

140 osób na jednym pontonie

W niedzielę po południu brytyjskie służby ratunkowe przeprowadziły skomplikowaną akcję na Kanale La Manche, ratując około 140 osób podróżujących w jednym pontonie. To kolejny przypadek masowej próby przedostania się do Wielkiej Brytanii przez morze.

Akcję ratunkową koordynowały brytyjskie i francuskie służby. Francuska straż przybrzeżna przez 10 godzin eskortowała ponton. Jak tłumaczyła, ze względów bezpieczeństwa nie próbowała zatrzymać łodzi na wodzie. Ostatecznie migranci zostali przejęci przez brytyjskie łodzie ratunkowe w pobliżu wybrzeży Hampshire i przetransportowani do portu Eastney Landing w Portsmouth.

Protesty i blokady: miasto sparaliżowane

Wieczorem, gdy informacja o przybyciu migrantów rozeszła się po mieście, setki protestujących zgromadziły się w okolicach portu. Demonstranci, w większości ubrani na czarno i z zasłoniętymi twarzami, zablokowali główne drogi prowadzące z Eastney Marina. Ich celem było uniemożliwienie transportu uratowanych osób do ośrodka przesiedleńczego w Manston w hrabstwie Kent.

Policja hrabstwa Hampshire natychmiast wydała rozkaz, by się rozejść. Ostrzegła, że osoby nieprzestrzegające poleceń mogą zostać aresztowane.

Funkcjonariusze wyposażeni w tarcze ochronne zabezpieczali autokary, którymi mieli być przewożeni migranci. Sytuacja była bardzo napięta.

Reakcja brytyjskiego rządu

Rząd Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie, w którym potępił „zastraszające i chuligańskie zachowania” protestujących. „Prawo do pokojowego protestu jest fundamentem naszej demokracji, ale nie może przeradzać się w zamieszki” – podkreślono. Słowa wsparcia skierowano również do służb ratunkowych i porządkowych, które przez wiele godzin pracowały nad opanowaniem sytuacji.

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Kolejny taki protest w ten weekend

To drugi masowy protestów przeciwko migrantom na południowym wybrzeżu Anglii w ten weekend. W sobotę setki zamaskowanych osób zablokowały drogi w pobliżu portu w Dover, skandując hasła „Stop the boats” („Zatrzymać łodzie”). Lokalne władze przyznały, że demonstracja była wyjątkowo dobrze zorganizowana i zaskoczyła służby.

Przemytnicy migrantów zmienili taktykę

Od początku roku do 1 września 2026 roku przez Kanał La Manche przedostało się już 16 513 osób. Choć liczba przepraw w letnich miesiącach spadła do najniższego poziomu od 2019 roku, przemytnicy zmieniają taktykę – coraz częściej wykorzystują większe pontony, tzw. „mega dinghies”, by przewozić jednorazowo więcej osób.

W odpowiedzi na rosnącą presję, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosili w zeszłym tygodniu zacieśnienie współpracy. Do patrolowania francuskich plaż skierowano dodatkowych 45 brytyjskich funkcjonariuszy.