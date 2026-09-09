Ceuta okazją dla Polski do forsowania zmian w kwestii prawa do azylu

RMF24

Ceuta wraca na poziom unijny. Ambasadorowie UE zdecydowali, że sprawą masowego napływu migrantów do hiszpańskiej enklawy zajmą się ministrowie spraw wewnętrznych państw UE na najbliższym posiedzeniu na początku października – dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Polska poparła ten wniosek. Dla Warszawy to okazja do forsowania swojej interpretacji przepisów azylowych w całej Unii.

Chodzi przede wszystkim o to, jak Unia ma być przygotowana na sytuacje masowego, nielegalnego przekraczania zewnętrznej granicy. Chodzi o szersze implikacje, czy lekcje, jakie UE może wyciągnąć z tej sytuacji – powiedział dziennikarce RMF FM unijny dyplomata.

Polska deklaruje pełną solidarność z Hiszpanią i gotowość do pomocy, ale chce też wykorzystać dyskusję o Ceucie do forsowania swojego podejścia do azylu.

Warszawa postuluje, aby cała UE przejęła polską interpretację przepisów Konwencji Genewskiej dotyczących azylu, aby można było ograniczyć prawo do azylu, gdy migranci masowo i siłowo forsują granicę.

UE zmieni interpretację przepisów ws. uchodźców? To polska inicjatywa Polska zabiega w Unii Europejskiej o zmianę prawa azylowego. „Chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne” –…

Wiceszef MSWiA mówił niedawno w rozmowie z dziennikarką RMF FM, że „chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne”.

Jednocześnie Polska chce od Hiszpanii więcej rzetelnych informacji o tym, co dokładnie wydarzyło się w Ceucie – między innymi o roli Maroka. Władze Ceuty mówią o odpowiedzialności Rabatu, podczas gdy Madryt nie przesądza tej kwestii.

Ceuta na granicy wytrzymałości. Polska chce rzetelnych wyjaśnień Warszawa oczekuje „więcej rzetelnych informacji” na temat tego, co dokładnie wydarzyło się w Ceucie na początku sierpnia, gdy z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów wywołując poważny kryzys na jedynej lądowej granicy Unii Europejskiej…

Komisja Europejska dzisiaj odpowiedziała na kryzys finansowo. Bruksela przyznała Hiszpanii 114,7 miliona euro nadzwyczajnego wsparcia na ochronę granicy, infrastrukturę bezpieczeństwa, personel oraz przyjmowanie migrantów, w tym małoletnich bez opieki.