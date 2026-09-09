Ceuta na granicy wytrzymałości. Polska chce rzetelnych wyjaśnień

RMF24

Warszawa oczekuje „więcej rzetelnych informacji” na temat tego, co dokładnie wydarzyło się w Ceucie na początku sierpnia, gdy z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów wywołując poważny kryzys na jedynej lądowej granicy Unii Europejskiej w Afryce. Jak przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, Polska chce także wiedzieć, jaka jest dzisiaj sytuacja w Ceucie i jak wyglądają relacje Hiszpanii z Marokiem.

Polska podtrzymuje solidarność z Hiszpanią po masowym napływie migrantów, a nawet gotowa jest pomóc, ale chce dokładniejszej diagnozy wydarzeń z przełomu lipca i sierpnia. Chodzi o to, że wciąż nie ma pełnego i jednoznacznego obrazu tego, co się tam wydarzyło z powodu różnic w ocenach między władzami Ceuty a rządem w Madrycie.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przekazał RMF FM, że „jeżeli Hiszpania zwróci się do Polski z konkretną prośbą, na przykład dotyczącą ochrony zewnętrznej granicy Unii, Warszawa jest gotowa pomóc”. Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe – deklaruje.

Jednocześnie podkreśla, że Polska chce „więcej rzetelnych informacji na temat diagnozy wydarzeń z początku sierpnia 2026 roku oraz co do oceny obecnej sytuacji w Ceucie oraz relacji z Marokiem”. Naszym celem powinno być zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości – deklaruje minister.

Vivas wskazuje na Maroko, Madryt jest ostrożniejszy

Szef autonomicznych władz Ceuty Juan Jesus Vivas, który odwiedził wczoraj unijne instytucje w Brukseli, mówił o odpowiedzialności Maroka znacznie bardziej bezpośrednio niż rząd Pedro Sancheza. Vivas pytał, czy możliwe jest, aby dziesiątki tysięcy ludzi, według jego szacunków nawet około stu tysięcy, ruszyły w stronę granicy, a marokańskie władze nic o tym nie wiedziały.

Wskazywał na istnienie zdjęć, które pokazują że sama marokańska żandarmeria kierowała ludzi w stronę granicy, żeby dokonali masowego wejścia. Jego zdaniem Maroko odegrało kluczową rolę w wydarzeniach z 30 i 31 lipca. Vivas sugeruje również, że presja migracyjna może być narzędziem podważania hiszpańskiej kontroli nad Ceutą i Melillą.

Rząd Sancheza pozostaje w tej sprawie zdecydowanie bardziej powściągliwy i nie wskazuje wprost Maroka jako organizatora czy sprawcy wydarzeń.

Vivas przyjechał alarmować Unię

Vivas, chciał także zaalarmować Unię Europejską w sprawie sytuacji w mieście po masowym napływie migrantów z końca lipca. Przekonywał, że miasto „nie jest takie samo” i „że nie da się już żyć normalnie”. Użył bardzo mocnego określenia, mówiąc, że „Ceuta jest jak bomba z opóźnionym zapłonem”.

W mieście nadal pozostają tysiące migrantów (mówił , że od 5 do 15 tys.), w tym ogromna liczba małoletnich. Vivas uważa, że Ceuta sama nie jest w stanie poradzić sobie ze skutkami kryzysu i dlatego potrzebuje znacznie większego zaangażowania Europy.

Czego Ceuta chce od Brukseli?

Vivas chce przede wszystkim, żeby Unia jednoznacznie uznała, że Ceuta i Melilla są europejskimi granicami i że ich ochrona jest sprawą całej Unii, a nie wyłącznie Hiszpanii.

Domaga się większej, najlepiej stałej obecności Frontexu oraz unijnej Agencji Azylowej na miejscu. Chce również pieniędzy na wzmocnienie infrastruktury granicznej i pomocy w rozwiązaniu problemu migrantów, którzy nadal pozostają w Ceucie – szczególnie małoletnich. Oczekuje też pomocy w organizacji powrotów migrantów do Maroka.

Bruksela: najpierw misja i ocena sytuacji

Komisja Europejska odpowiada na razie ostrożnie. Rzecznik KE Markus Lammert mówi, że Komisja jest „w pełni zaangażowana na wszystkich szczeblach, aby zapewnić bezpieczeństwo granic Unii” i pozostaje w ścisłym kontakcie z władzami Hiszpanii.

Rzecznik zapowiedział jeszcze w tym tygodniu misję techniczną KE do Ceuty. Chodzi o to, żeby na miejscu ocenić sytuację. Na tej podstawie KE podejmie decyzję o ewentualnym wsparciu finansowym. Nie ma jednak na razie deklaracji dotyczącej specjalnego statusu Ceuty ani decyzji o stałej obecności Frontexu.