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Cel: bombowiec, miasto Engels, Rosja. Zełenski triumfuje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (14:45)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił się w piątek zniszczeniem przez Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95. Do ataku doszło na lotnisku w mieście Engels w obwodzie saratowskim w Rosji. Maszyna była wykorzystywana do ataków na Ukrainę.

Cel: bombowiec, miasto Engels, Rosja. Zełenski triumfuje
Tu-95, zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

„Jestem wdzięczny naszym żołnierzom za celność. Po raz kolejny skutecznie zastosowano dalekosiężne sankcje (to ironiczne określenie należy rozumieć jako ataki dalekiego zasięgu – przyp. red.) wobec Rosji za tę wojnę. W szczególności SBU zniszczyła w Engelsie wojskowy samolot Tu-95, który był wykorzystywany do rosyjskich ataków rakietowych na nasz kraj. Odległość od naszej granicy państwowej wynosi około 800 kilometrów” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy dołączył nagranie z ataku na lotnisko w mieście Engels.

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Według prezydenta, Siły Obrony Ukrainy zaatakowały również obiekty rosyjskiego sektora naftowego oraz cele na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

„Podnosimy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym obywatelom” – podkreślił Zełenski.

W czerwcu i lipcu 2026 r. Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały kampanię uderzeń na rosyjską infrastrukturę paliwową. Ponadto ukraińskie drony systematycznie atakowały cele wojskowe na okupowanym Krymie, w tym lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, stacje radiolokacyjne, centra logistyczne oraz infrastrukturę Floty Czarnomorskiej. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja

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