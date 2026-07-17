Cel: bombowiec, miasto Engels, Rosja. Zełenski triumfuje

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił się w piątek zniszczeniem przez Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95. Do ataku doszło na lotnisku w mieście Engels w obwodzie saratowskim w Rosji. Maszyna była wykorzystywana do ataków na Ukrainę.

„Jestem wdzięczny naszym żołnierzom za celność. Po raz kolejny skutecznie zastosowano dalekosiężne sankcje (to ironiczne określenie należy rozumieć jako ataki dalekiego zasięgu – przyp. red.) wobec Rosji za tę wojnę. W szczególności SBU zniszczyła w Engelsie wojskowy samolot Tu-95, który był wykorzystywany do rosyjskich ataków rakietowych na nasz kraj. Odległość od naszej granicy państwowej wynosi około 800 kilometrów” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy dołączył nagranie z ataku na lotnisko w mieście Engels.

Według prezydenta, Siły Obrony Ukrainy zaatakowały również obiekty rosyjskiego sektora naftowego oraz cele na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

„Podnosimy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym obywatelom” – podkreślił Zełenski.

W czerwcu i lipcu 2026 r. Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały kampanię uderzeń na rosyjską infrastrukturę paliwową. Ponadto ukraińskie drony systematycznie atakowały cele wojskowe na okupowanym Krymie, w tym lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, stacje radiolokacyjne, centra logistyczne oraz infrastrukturę Floty Czarnomorskiej.