Chińskie linie lotnicze China Eastern otrzymały pierwszy samolot C919. Maszyna została wyprodukowana przez państwowy koncern COMAC z Szanghaju. Chiński samolot ma być konkurencją dla dominujących na rynku przewozów pasażerskich maszyn amerykańskiego Boeinga i europejskiego Airbusa.

Samolot C919 w locie testowym / PAP/Newscom

China Eeastern Airlines jest pierwszym użytkownikiem nowego chińskiego samolotu wąskokadłubowego zaprojektowanego i zbudowanego przez państwowy koncern COMAC, założony w 2008 r. C919 to największa dotąd wybudowana maszyna stworzona przez chiński przemysł lotniczy. Poprzednik wąskokadłubowca, przeznaczony do lotów na liniach regionalnych ARJ21 wszedł do służby w 2016 r. i lipcu br. świętował przewiezienie 5 mln pasażerów.

Jak podaje strona Simple Flying C919, to pierwszy rodzimy chiński samolot pasażerski, który spełnia międzynarodowe standardy dopuszczenia do lotów. Samolot charakteryzuje się zaawansowaną konstrukcją aerodynamiczną, układem napędowym i materiałami, a także niższą emisją dwutlenku węgla i wyższą efektywnością paliwową niż samoloty, które zamierza zastąpić - podkreśla Simple Flying. Chińczycy postawili sobie za cel podważenie dominacji Boeinga i Airbusa na rynku przewozów pasażerskich, a C9219 ma uderzyć w ten swoisty duopol. C919 typowany jest jako model, który zastąpi konstrukcje B737 Boeinga i A320 Airbusa.

Dla uczczenia wagi wydarzenia, jakim jest wejście do służby pierwszego rodzimego wąskokadłubowca, samolot został ozdobiony dekoracją na wzór chińskiej pieczęci z napisem "pierwszy na świecie C919".

Jak podaje producent, samolot może pomieścić od 158 do 192 pasażerów i ma zasięg ponad 4 tys. km.

Maszyna otrzymana przez China Eastern Airlines jest jedną z pięciu zamówionych przez tę linię lotniczą i wejdzie do użytku komercyjnego wiosną 2023 roku.

COMAC informował niedawno, że otrzymał zamówienia na zbudowanie 300 egzemplarzy C919. Według Simple Flying jedna maszyna kosztuje 99 mln dolarów.