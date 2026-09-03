Była ikoną feminizmu. Gloria Steinem nie żyje

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W wieku 92 lat zmarła Gloria Steinem - amerykańska aktywistka feministyczna i dziennikarka. Poświęciła większość swojego życia walce o równouprawnienie płci oraz prawa obywatelskie i reprodukcyjne kobiet.

„Pozostała wierna swojemu niezależnemu duchowi”

„Wczoraj Gloria Steinem odeszła spokojnie w swoim domu w Nowym Jorku, otoczona przez wielu bliskich. Prawie sto lat życia Glorii na Ziemi to lata dobrze przeżyte, podczas których do samego końca walczyła o równość” - napisała jej fundacja w komunikacie na Instagramie.

Organizacja podkreśliła też, że Steinem często powtarzała sentencję: „Machnięcie skrzydła motyla może zmienić pogodę setki mil dalej”.

Jej słowa, czyny i przykład pozwoliły ludziom w pełni być sobą. Gloria pozostała wierna swojemu niezależnemu duchowi, zawsze cechując się ciekawością i wspaniałym poczuciem humoru - czytamy we wspomnieniowym wpisie.

Gloria Steinem urodziła się w 1934 r. w Toledo w stanie Ohio. Jej babcia pełniła funkcję przewodniczącej komisji ds. edukacji w Narodowym Stowarzyszeniu Prawa Wyborczego Kobiet.

W 1960 r., po przeprowadzce do Nowego Jorku, Steinem rozpoczęła karierę dziennikarską w branży zdominowanej przez mężczyzn. Jak przyznawała, często była wówczas seksualizowana i odrzucana.

Gloria Steinem (fot. JEON HEON-KYUN) / PAP/EPA

Jej dziennikarskie śledztwo wywołało burzę



W 1963 r. w ramach tajnego śledztwa dziennikarskiego Steinem zatrudniła się jako „króliczek” w jednym z klubów „Playboya”. Skutkowało to powstaniem artykułu „Opowieść króliczka”. Opisywał on problem wyzysku, złego traktowania i uprzedmiotowienia pracujących tam kobiet. Materiał wywołał ogólnokrajowy skandal.

W latach 70. XX wieku Steinem współtworzyła magazyn „Ms.”. Było to pierwsze pismo w USA w całości redagowane i wydawane przez kobiety. Otwarcie poruszało tematy dotyczące m.in. przemocy domowej czy aborcji.

Steinem była współtwórczynią Women's Action Alliance, organizacji feministycznej poświęconej walce z seksizmem. W tej samej dekadzie uchodziła za jedną z głównych postaci walczących o prawa reprodukcyjne kobiet.

W 1973 r. świętowała historyczny wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Roe vs. Wade, który gwarantował kobietom konstytucyjne prawo do aborcji. Po prawie pół wieku, w 2022 r., wyrok ten został unieważniony.