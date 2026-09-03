Cassandra Wilson nie żyje. Była jednym z najbardziej niezwykłych głosów współczesnego jazzu

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Nie żyje Cassandra Wilson, wokalistka i producentka jazzowa, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Grammy. Miała 70 lat - poinformowała w czwartek agencja AP. Znana była ze swego głosu, kontraltu, który przesuwał granice między gatunkami muzycznymi: jazzem zakotwiczonym w bluesie, folkiem, popem, R&B i country.

Cassandra Wilson nie żyje

Cassandra Wilson zmarła we wtorek w rodzinnym mieście Jackson w stanie Missisipi. Informację o jej śmierci przekazał wieloletni menedżer Robert Torre: „Z głębokim smutkiem ogłaszamy śmierć Cassandry Wilson, laureatki nagrody Grammy i legendarnej artystki jazzowej” - powiedział w rozmowie ze stacją radiową Jazz WBGO.

„Cassandra odeszła w domu, w otoczeniu rodziny, bliskich przyjaciół i swojego menedżera. Jej rodzina i bliscy przyjaciele proszą o zachowanie prywatności w tym trudnym czasie. Więcej informacji na temat ceremonii żałobnych i ich organizacji zostanie udostępnionych w późniejszym terminie” – kontynuował.

Jak podkreślił znany amerykański muzyk Jon Batiste, Wilson brzmiała jak amerykańskie Południe, a „jej korzenie z Mississippi były zawsze obecne w jej twórczości, niezależnie od tego, jak szerokie zataczała ona granice”.

„Nauczyłem się od niej tak wiele i jest mi bardzo smutno z powodu jej śmierci. Miała niepowtarzalny ton głosu, frazowanie, a jej podejście do łączenia folkloru, R&B i muzyki diasporycznej z gatunkami eksperymentalnymi i popularnymi wywarło na mnie ogromny wpływ” - napisał w poście na Facebooku.

Cassandra Wilson nie żyje. Była laureatką nagród Grammy

Charakterystyczny głos zapewnił artystce cztery nominacje do Grammy. Otrzymała tę nagrodę dwukrotnie: w 1997 r. za album „New Moon Daughter” i w 2099 r. - za „Loverly”.

W 2015 r. wokalistka wystąpiła w Apollo Theater ze specjalnym koncertem upamiętniającym 100. rocznicę urodzin Billie Holiday. W tym samym roku wydała swój ostatni album, „Coming Forth by Day” poświęcony właśnie Holiday.

Kilkakrotnie wystąpiła w Polsce - w 2008, 2009 i 2015 roku.