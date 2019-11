Za ponad 117 tysięcy euro sprzedano na aukcji w Paryżu parę butów Napoleona Bonaparte. "Żyją jeszcze wielbiciele cesarza i jest ich całkiem sporo" – napisano na twitterowym koncie domu aukcyjnego Drouot. Organizatorzy aukcji spodziewali się, że buty znajdą nabywcę za najwyżej 80 tysięcy euro.

Czarne, skórzane buty do konnej jazdy o rozmiarze 40 z 48 centymetrową cholewką Napoleon nosił w czasie zesłania na Wyspie Świętej Heleny, gdzie zmarł w 1821 roku. Do Francji przywiózł je jego adiutant, generał Henri Gatien Bertrand. Przez pewien czas w butach cesarza chodził rzeźbiarz Carlo Marochetti, u którego Bertrand zamówił posąg Napoleona.



Historycy zwracają uwagę na widoczny na butach znak firmowy paryskiego szewca Jacquesa, który miał swój warsztat w dzielnicy Montmarte. Twierdzą, że Napoleon miał dużą kolekcję butów, które często sam zamawiał i odbierał.



Zainteresowanie Napoleonem we Francji wzrasta z każdym rokiem. Na jego temat napisano już ponad 75 tysięcy książek i zrealizowano ponad 700 filmów.

Grób Napoleona w paryskim Kościele Inwalidów każdego roku odwiedza prawie 1,5 miliona ludzi.