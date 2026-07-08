Burza zaskoczyła ojca i syna w Tatrach. 13-latek był wyczerpany, Słowacy ruszyli na pomoc

RMF24

Ratownicy Horskiej Zachrannej Sluzby wczoraj pomogli 44-letniemu ojcu i jego 13-letniemu synowi po słowackiej stronie Tatr. Parę zaskoczyła burza i silny wiatr – nie byli w stanie samodzielnie zejść do bezpiecznego miejsca.

O pomoc poprosili ratownicy z polskiego TOPR-u, którzy skontaktowali się ze strażą pożarną oraz ratownikami z Centrum Regionalnego Tatr Zachodnich – Dolina Ziarska. Poinformowali oni, że syn i ojciec znajdują się w rejonie Przełęczy pod Grubym Wierchem w Tatrach Zachodnich. Nastolatek był już bardzo wyczerpany, a pogarszające się warunki pogodowe dodatkowo utrudniały zejście.

Ratownicy ruszyli w stronę Polaków. W tym czasie ojciec z synem powoli schodzili w kierunku Przełęczy pod Grubym Wierchem. W końcu udało się do nich dotrzeć.

„Otrzymali ciepłe płyny i suche ubrania, a ponieważ obaj byli w stanie się poruszać, zeszli w asyście ratowników straży pożarnej przez Dolinę Jamnicką do Koliby pod Pustym” – relacjonują służby.

Po dotarciu do Koliby pod Pustym ojciec i syn zostali przetransportowani samochodem terenowym straży pożarnej do ujścia doliny. Stamtąd mogli już kontynuować podróż o własnych siłach.