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Burza tropikalna Edouard uderzyła w Teksas i Luizjanę. Tysiące osób bez prądu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (07:43)

Południe Stanów Zjednoczonych zmaga się ze skutkami burzy tropikalnej Edouard. Ulewne deszcze, powalone linie energetyczne i rozległe podtopienia dotknęły mieszkańców Teksasu i Luizjany. W wyniku przejścia burzy blisko 70 tysięcy osób zostało pozbawionych dostępu do prądu.

Burza tropikalna Edouard uderzyła w Teksas i Luizjanę. Tysiące osób bez prądu
Fot. ANTRANIK TAVITIAN/Getty AFP/East News /AFP/East News
  • Burza tropikalna Edouard spowodowała poważne podtopienia, zerwanie linii energetycznych i brak prądu dla około 70 tysięcy mieszkańców Teksasu i Luizjany.
  • Mimo prognozowanego osłabienia burzy, meteorolodzy przewidują dalsze silne opady i podtopienia, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb ratunkowych.
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Burza tropikalna Edouard uderzyła z pełną siłą w pogranicze Teksasu i Luizjany. Najbardziej ucierpiały miasta Beaumont i Port Arthur, gdzie intensywne opady doprowadziły do rozległych podtopień i uszkodzeń infrastruktury. Powalone drzewa i zerwane linie energetyczne pozbawiły blisko 70 tysięcy osób dostępu do prądu.

Służby na pierwszej linii frontu

Na miejscu pracuje ponad 1500 osób, które oceniają szkody i starają się jak najszybciej przywrócić dostawy energii. Ekipy ratunkowe nieustannie monitorują sytuację, a lokalne władze wydały ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi oraz falą sztormową na Zatoce Meksykańskiej, która miejscami może osiągać nawet 3 metry wysokości.

Władze apelują do mieszkańców, by nie wjeżdżali na zalane drogi i zachowali szczególną ostrożność. Sytuacja jest dynamiczna – szkoły i lotniska w południowo-zachodnim Teksasie przygotowują się na możliwe zamknięcia i zakłócenia w funkcjonowaniu. 

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Meteorolodzy ostrzegają, że mimo prognozowanego osłabienia Edouarda, region wciąż musi liczyć się z silnymi opadami, kolejnymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu.

Co dalej?

Specjaliści z AccuWeather i Weather Channel podkreślają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Mieszkańcy południa USA muszą być przygotowani na kolejne trudne dni i stosować się do zaleceń służb ratunkowych. Wszystko wskazuje na to, że walka z żywiołem jeszcze się nie skończyła.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA burze
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