Bułgaria wybiera prezydenta. Starcie prozachodniego kursu z neutralnością wobec wojny w Ukrainie

Bułgarzy udają się urn, by wziąć udział w wyborach prezydenckich
Do głosowania uprawnionych jest około 6,5 mln obywateli. Jak wynika z oficjalnych danych z końca 2023 roku, to mniej więcej tyle, ile wynosi populacja kraju, wliczając dzieci. Spis wyborców uwzględnia jednak liczną emigrację. Według raportu bułgarskiego MSZ z początku 2023 roku, poza krajem żyło ponad 2,8 mln Bułgarów.
Wybory odbywają się dziewięć miesięcy po ustąpieniu Rumena Radewa, który był głową państwa od 2017 roku. Radew postanowił wystartować w wyborach parlamentarnych, aby zakończyć trwający w kraju kryzys polityczny. W kwietniu jego partia Postępowa Bułgaria zdecydowanie wygrała wybory, a Radew został premierem.
Jego miejsce zajęła Ilijana Jotowa, która wcześniej była wiceprezydentką. Jest ona również faworytką do zwycięstwa w dzisiejszym głosowaniu. Głównym konkurentem Jotowej jest Andrej Giurow, wspierany przez opozycję niezależny polityk i ekonomista, który od lutego do maja tego roku stał na czele rządu technicznego.
Prozachodni kurs kontra neutralność i dyplomacja
Główną osią kampanii była polityka wobec wojny Rosji przeciw Ukrainie oraz bezpieczeństwo na Morzu Czarnym po atakach dronów na statki. Prozachodni Andrej Gyurow opowiadał się za wyraźnym kursem NATO i wsparciem Kijowa, a Iliana Jotowa za bardziej neutralnym stanowiskiem oraz dyplomatycznym zakończeniem wojny. Ważne były też rosnące ceny energii i inflacja, szczególnie dotkliwe dla mieszkańców wsi.
Prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję, pełni w Bułgarii głównie funkcje reprezentacyjne. Razem z nim wybierany jest wiceprezydent, a wyborcy oddają głos na daną parę: prezydenta i jego zastępcę.
Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała w wyborach 27 takich par.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów w I turze przy ponad 50-procentowej frekwencji, potrzebna będzie druga tura, która odbyłaby się 1 listopada.
Lokalne wyborcze mają zostać zamknięte o godz. 20 czasu lokalnego, czyli o godz. 19 w Polsce. CKW ogłosi ostateczne wyniki w ciągu trzech dni od daty wyborów.