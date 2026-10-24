Jak zagłosowali Słowacy? Są pierwsze badania opinii publicznej

RMF24

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Punktualnie o godzinie 20:00 w sobotę zakończyło się głosowanie w wyborach lokalnych i regionalnych na Słowacji. Na oficjalne wyniki przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale w niedzielny poranek poznamy pierwsze wstępne rezultaty. W tym roku nie przewidziano ogólnokrajowych sondaży exit poll, jednak już po zakończeniu ciszy wyborczej zaczęły pojawiać się pierwsze badania opinii publicznej dotyczące konkretnych miast.

Największe emocje wzbudziła rywalizacja o fotel burmistrza Bratysławy. O stanowisko walczyli obecny szef władz miasta, Matusz Vallo, popierany przez partie opozycyjne, oraz minister transportu Jozef Raż, wspierany przez ugrupowania koalicji rządzącej.

Według pierwszych lokalnych exit poll, to właśnie Vallo ma największe szanse na zwycięstwo.

Wynik tej batalii może być sygnałem dla całego kraju – komentatorzy podkreślają, że wybory w stolicy są barometrem nastrojów społecznych przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Koalicja rządząca pod lupą wyborców

Wyniki wyborów w poszczególnych gminach i regionach mają dać odpowiedź na pytanie o popularność rządzącej koalicji, którą tworzą Smer-SSD, Hlas oraz Słowacka Partia Narodowa. Na ocenę kandydatów obozu władzy mogły wpłynąć ostatnie decyzje oszczędnościowe rządu, rosnące koszty życia, trudności młodych ludzi z dostępem do mieszkań oraz polityka wobec mniejszości romskiej.

Opóźnienia, incydenty i spokojny przebieg wyborów

Nie obyło się bez drobnych problemów organizacyjnych. W połowie z ośmiu regionów samorządowych – m.in. w Bańskiej Bystrzycy, Koszycach, Żylinie i Trenczynie – głosowanie przedłużono nawet o 50 minut z powodu późniejszego otwarcia niektórych lokali wyborczych. W jednym z nich zasłabł członek komisji, w innym pojawiły się błędnie wydrukowane karty do głosowania.

Policja interweniowała w regionie Preszowa oraz w mieście Martin, gdzie zatrzymano osoby podejrzane o korupcję wyborczą. Szczegóły tych spraw nie zostały jeszcze ujawnione.

Jaka była frekwencja wyborcza?

Wstępne szacunki wskazują, że frekwencja wyborcza może być w tym roku nieco wyższa niż cztery lata temu. W 2022 roku do urn poszło odpowiednio 44 proc. uprawnionych w wyborach regionalnych i 46 proc. w wyborach do władz gmin. Media podkreślają, że mimo drobnych incydentów, wybory przebiegły spokojnie i bez poważniejszych naruszeń.