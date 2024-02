Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) podczas międzynarodowej operacji przejęły kontrolę nad stroną internetową Lockbit. Należała ona do gangu hakerów, którzy przejmowali dane w celu wymuszania okupu od ofiar - podał Reuters.

W. Brytania: Władze przejęły kontrolę nad stroną hakerskiej grupy Lockbit / Grzegorz Michałowski / PAP

"Ta strona jest teraz pod kontrolą brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości, działającej w ścisłej współpracy z FBI i międzynarodową grupą zadaniową Operacja Cronos" - napisano na stronie internetowej używanej przez Lockbit.

Rzecznik NCA potwierdził, że agencja zakłóciła działalność gangu i powiedział, że operacja jest "w toku i rozwija się".

Lockbit i jego podmioty stowarzyszone dokonały w ostatnich miesiącach ataków hakerskich typu ransomware na wiele światowych firm. Gang zarabia pieniądze, kradnąc poufne dane i grożąc ich wyciekiem, jeśli firmy nie zapłacą okupu.

Jak twierdzą zagraniczne agencje za pomocą strony Lockbit rekrutowano hakerów i dawano im narzędzia do dokonywania ataków i wymuszeń.

Ransomware to złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane. Lockbit zarabia pieniądze, zmuszając swoje cele do płacenia okupu za odszyfrowanie lub odblokowanie danych za pomocą klucza cyfrowego.

"Są Walmartem wśród grup stosujących ransomware, prowadzą to jak biznes - to ich wyróżnia. To prawdopodobnie największa obecnie grupa ransomware" - powiedział Reutersowi Jon DiMaggio, główny strateg ds. bezpieczeństwa w Analyst1, amerykańskiej firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem.