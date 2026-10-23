Brazylijski drób ma wrócić na rynek UE. Co to oznacza dla Polski?

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Komisja Europejska zarekomendowała państwom członkowskim UE ponowne dopuszczenie brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek – przekazała RMF FM rzeczniczka KE Eva Hrnčířová. Komisja przedstawiła krajom wyniki audytu, który wypadł pozytywnie. Inspektorzy sprawdzali m.in., czy przestrzegane są unijne zasady dotyczące stosowania antybiotyków.

Decyzja jest przesądzona, głosowanie będzie formalnością

Od początku września obowiązuje zakaz eksportu brazylijskich produktów pochodzenia zwierzęcego do UE, bo Brazylia nie gwarantuje stosowania unijnych zasad dotyczących antybiotyków u zwierząt. Jeśli kraje członkowskie poprą propozycję Komisji, drób i miód jako pierwsze wrócą na unijny rynek.

Głosowanie państw członkowskich w tej sprawie odbędzie się w połowie listopada, ale decyzja jest praktycznie przesądzona. Zablokowanie jej wymagałoby sprzeciwu szerokiej koalicji.

Jak ustaliła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, podczas spotkania z KE kraje członkowskie nie zgłaszały sprzeciwu. Pytały jedynie o zakres audytu i kontrole weterynaryjne. Rzeczniczka KE poinformowała, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

Co na to polska branża drobiarska?

Polska należy do największych producentów drobiu w UE, a Brazylia jest jednym z największych światowych eksporterów. Producenci znad Wisły nie wierzą, że jeden audyt potwierdza trwałą zmianę brazylijskich praktyk. Branża domaga się regularnych kontroli i badań importowanego mięsa.

Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński nie wyklucza wniosku o klauzulę ochronną, jeśli powrót brazylijskiego drobiu poważnie zakłóciłby rynek.

Dodatkową niewiadomą jest choroba Newcastle, czyli rzekomy pomór drobiu, wykryta ostatnio w Brazylii. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM, nawet po przywróceniu brazylijskiego eksportu UE może czasowo wstrzymać dostawy z obszarów objętych chorobą.

Brazylijski drób może wrócić na rynek UE. Polska branża nie dowierza zmianom Polska branża drobiarska sceptycznie reaguje na pozytywny raport Komisji Europejskiej z audytu produkcji drobiu w Brazylii. Bruksela uznała w poniedziałek, że brazylijski system kontroli może zagwarantować przestrzeganie unijnych zasad dotyczących…

Wołowina musi poczekać

Komisja Europejska nie zamierza na razie proponować ponownego dopuszczenia brazylijskiej wołowiny na unijny rynek – przekazała RMF FM rzeczniczka KE Eva Hrnčířová.

Brazylia nie jest jeszcze w stanie zagwarantować przestrzegania unijnych wymogów dotyczących leków weterynaryjnych przez całe życie zwierząt.

Nawet nie przeprowadzono audytu wołowiny, więc kwestia jej powrotu na unijny rynek jest bardzo odległa.