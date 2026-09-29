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Brazylijski drób może wrócić na rynek UE. Polska branża nie dowierza zmianom

Autor: Publikacja: Wczoraj, 29 września (17:28) Aktualizacja: Wczoraj, 29 września (20:50)

Polska branża drobiarska sceptycznie reaguje na pozytywny raport Komisji Europejskiej z audytu produkcji drobiu w Brazylii. Bruksela uznała w poniedziałek, że brazylijski system kontroli może zagwarantować przestrzeganie unijnych zasad dotyczących antybiotyków w produkcji mięsa drobiowego. Zdaniem polskich producentów jeden audyt nie daje jednak pewności, że Brazylia rzeczywiście trwale zmieniła swoje praktyki.

Brazylijski drób może wrócić na rynek UE. Polska branża nie dowierza zmianom
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Komisja Europejska uznała po audycie, że brazylijski system kontroli może spełniać unijne normy dotyczące stosowania antybiotyków w produkcji drobiu.
  • Polska branża drobiarska pozostaje sceptyczna: obawia się, że pojedyncza kontrola nie potwierdza trwałej zmiany praktyk w Brazylii.
  • Producenci z Polski i organizacja AVEC chcą regularnych audytów oraz szczegółowych badań importowanego mięsa.
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Trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej.

Polska branża nie kwestionuje unijnego audytu, ale ma wątpliwości, jak szczegółowa i dokładna była kontrola. Zwraca uwagę, że strona brazylijska wiedziała, iż od wyniku audytu zależy jej dostęp do unijnego rynku i mogła przedstawić „na papierze” rozwiązania mające wykazać zgodność z unijnymi wymaganiami.

Z tego względu polscy producenci chcą, żeby na jednym audycie się nie skończyło. Domagają się regularnych, pogłębionych kontroli brazylijskiego systemu nadzoru nad stosowaniem antybiotyków oraz szczegółowych badań mięsa drobiowego sprowadzanego do Unii Europejskiej.

Dla Polski sprawa jest szczególnie ważna, bo krajowy sektor drobiarski jest jednym z największych w Europie i konkuruje na unijnym rynku z brazylijskim mięsem.

AVEC: Potrzebne są regularne kontrole

Podobne żądania kolejnych audytów przedstawia europejska organizacja branży drobiarskiej AVEC. „Cieszy nas, że unijne wymagania doprowadziły do konkretnych zmian w Brazylii” - przekazał RMF FM Paul Henri Lava, zastępca sekretarza generalnego AVEC.

System jest jednak nowy, dlatego - zdaniem Lavy - potrzebne są regularne kontrole na fermach i w produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście stosowane na co dzień, a nie tylko na potrzeby audytu.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu brazylijskiego drobiu na unijny rynek podejmą kraje UE. Może ona zapaść w październiku lub listopadzie.


Źródło: RMF FM
Tagi: Brazylia drób
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