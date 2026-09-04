Brazylia grozi odwetem, KE odpowiada: Nie ustąpimy w sprawie norm

Bruksela mówi jasno: jeśli Brazylia chce wrócić na unijny rynek, musi spełniać te same wymogi, które obowiązują europejskich producentów. Nasze podejście jest proporcjonalne, niedyskryminacyjne a naszym partnerom daliśmy wystarczająco dużo czasu i wszystkie informacje potrzebne do dostosowania się – podkreślił dzisiaj rzecznik KE Olof Gill na spotkaniu z dziennikarzami.
Dla polskich producentów jest to szczególnie istotne, bo nie chcą konkurować z brazylijskim importem mięsa drobiowego czy wołowego o niższych standardach.
Gill podkreślał, że zasady te obowiązują bez wyjątku wszystkich producentów, zarówno europejskich, jak i zagranicznych. Nasze zasady dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosują się w równym stopniu i bez dyskryminacji do wszystkich europejskich producentów i do wszystkich producentów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na naszym jednolitym rynku - przyznał.
Komisja nie zamyka jednak drogi do porozumienia. Kiedy będą mogli wykazać zgodność, eksport tych produktów z Brazylii do Unii Europejskiej będzie mógł zostać wznowiony – zaznaczył rzecznik.
Dzisiaj ma się zakończyć unijny audyt produkcji brazylijskiego drobiu i miodu. Jeżeli wynik okaże się pozytywny, to KE może zarekomendować powrót tych produktów na unijny rynek. Jednak ostanie słowo będzie należeć w tej sprawie do krajów UE.