Brazylia grozi odwetem, KE odpowiada: Nie ustąpimy w sprawie norm

RMF24

Komisja Europejska stanowczo odpowiada Brazylii, która grozi UE krokami odwetowymi w związku z wprowadzonym od wczoraj zakazem importu do UE brazylijskiego mięsa. Przypomnijmy, w zakazie tym chodzi o to, że Brazylia nie jest w stanie zagwarantować unijnych norm produkcji jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków.

Bruksela mówi jasno: jeśli Brazylia chce wrócić na unijny rynek, musi spełniać te same wymogi, które obowiązują europejskich producentów. Nasze podejście jest proporcjonalne, niedyskryminacyjne a naszym partnerom daliśmy wystarczająco dużo czasu i wszystkie informacje potrzebne do dostosowania się – podkreślił dzisiaj rzecznik KE Olof Gill na spotkaniu z dziennikarzami.

Dla polskich producentów jest to szczególnie istotne, bo nie chcą konkurować z brazylijskim importem mięsa drobiowego czy wołowego o niższych standardach.

Od dziś zakaz importu z Brazylii. Polscy hodowcy: To chwilowy oddech, trzeba uruchomić zabezpieczenia Od dziś Unia Europejska wstrzymuje import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych. Brazylia wypadła z unijnej listy państw uprawnionych do eksportu, bo nie przedstawiła wymaganych gwarancji przestrzegania unijnych zasad dotyczących…

Gill podkreślał, że zasady te obowiązują bez wyjątku wszystkich producentów, zarówno europejskich, jak i zagranicznych. Nasze zasady dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosują się w równym stopniu i bez dyskryminacji do wszystkich europejskich producentów i do wszystkich producentów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na naszym jednolitym rynku - przyznał.

Komisja nie zamyka jednak drogi do porozumienia. Kiedy będą mogli wykazać zgodność, eksport tych produktów z Brazylii do Unii Europejskiej będzie mógł zostać wznowiony – zaznaczył rzecznik.

Dzisiaj ma się zakończyć unijny audyt produkcji brazylijskiego drobiu i miodu. Jeżeli wynik okaże się pozytywny, to KE może zarekomendować powrót tych produktów na unijny rynek. Jednak ostanie słowo będzie należeć w tej sprawie do krajów UE.