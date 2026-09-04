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Brazylia grozi UE działaniami odwetowymi. Spór o import mięsa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (06:46)

Brazylia zapowiada, że może sięgnąć po „środki wzajemne” wobec Unii Europejskiej, jeśli Bruksela nie wycofa się z decyzji o zawieszeniu importu części produktów pochodzenia zwierzęcego. Stawką są m.in. dostawy wołowiny i drobiu z jednego z najważniejszych państw eksportujących żywność na rynek UE.

Brazylia grozi UE działaniami odwetowymi. Spór o import mięsa
Brazylia grozi „środkami wzajemnymi” wobec UE po zawieszeniu importu brazylijskiego mięsa (zdjęcie ilustracyjne); fot. PeopleImages /Shutterstock
  • Unia Europejska zawiesiła import brazylijskiego drobiu, wołowiny, jaj i miodu, wskazując na zastrzeżenia dotyczące gwarancji sanitarnych, w tym stosowania antybiotyków w hodowli.
  • Brazylijski rząd uważa decyzję Brukseli za nieuzasadnioną i domaga się szybkiego rozwiązania sporu.
  • Brasília ostrzega, że jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, może zastosować wobec UE środki wzajemne w handlu.
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Rząd w Brasílii wyraził „głębokie zaniepokojenie” decyzją Unii Europejskiej, która od czwartku wstrzymała import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są - według Brukseli - niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania unijnych norm sanitarnych, zwłaszcza zasad używania antybiotyków w hodowli.

We wspólnym komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych i rolnictwa Brazylii zaapelowały o szybkie rozwiązanie sporu. Podkreśliły, że powinno ono opierać się na „obiektywnych i przejrzystych” kryteriach naukowych.

Brazylijskie władze przekonują, że kraj pozostaje jednym z kluczowych dostawców białka zwierzęcego do Europy, a skala eksportu ma potwierdzać zgodność produktów z wymogami UE.

Rząd zapewnił, że podjął niezbędne działania i przekazał Komisji Europejskiej istotne informacje dotyczące stosowanych zabezpieczeń. Jednocześnie zaznaczył, że oczekuje uwzględnienia tych gwarancji w rozmowach z Brukselą.

Możliwe „środki wzajemne”

Brasília ostrzegła, że w razie przeciągania się negocjacji może zastosować działania przewidziane w krajowym prawie. W komunikacie wskazano również na mechanizmy zapisane w umowie handlowej między UE a państwami Mercosuru.

„Jeśli negocjacje nie doprowadzą do terminowego znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania, rząd brazylijski zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich instrumentów w celu zapewnienia zrównoważonych warunków handlowych” - przekazały resorty. Brazylia liczy zarazem, że końcowe porozumienie będzie wolne od „nacisków protekcjonistycznych”.

W 2025 roku Brazylia była drugim największym dostawcą wołowiny do Unii Europejskiej. Eksport brazylijskich produktów wołowych na unijny rynek przekroczył 92 tys. ton, a jego wartość wyniosła ponad 713 mln euro.

Unia Europejska zawiesiła też import brazylijskich jaj i miodu. W sprawie drobiu oraz miodu trwa audyt, który ma zakończyć się w piątek. Pozytywny wynik kontroli i zgoda państw UE mogłyby umożliwić wznowienie dostaw drobiu w najbliższych tygodniach. Powrót brazylijskiej wołowiny na rynek UE może potrwać dłużej.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: UE Brazylia
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