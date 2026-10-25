Bratysława mówi "nie" rządowi Ficy. Vallo wygrywa w stolicy Słowacji

RMF24

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W sobotnich wyborach regionalnych i lokalnych na Słowacji obecny burmistrz Bratysławy, Matusz Vallo, popierany przez opozycję, zdecydowanie obronił swoje stanowisko - tak wynika ze wstępnych wyników głosowania, opublikowanych przez Słowacki Urząd Statystyczny. Pokonał on ministra transportu Jozefa Raża, wspieranego przez rządzącą koalicję. To ważny sygnał polityczny przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Wstępne wyniki głosowania opublikowane przez Słowacki Urząd Statystyczny wskazują, że popierany przez opozycję Matusz Vallo, uzyskał wyraźną przewagę nad swoim rywalem, Jozefem Rażem.

Ten ostatni, będący ministrem transportu, był wspierany przez rządzącą koalicję.

Wyraźna różnica głosów

Choć przed wyborami sondaże wskazywały na zaciętą rywalizację, Vallo zdołał utrzymać stanowisko z dużą przewagą. Po ogłoszeniu wstępnych wyników Vallo powiedział, że mieszkańcy Bratysławy pokazali, że nie chcą, aby stolica była zarządzana w taki sposób, w jaki obecny gabinet Roberta Ficy rządzi Słowacją.

Wspólnie z koalicjantami pokazaliśmy, że jednoczenie się opozycji ma sens. Ten model sprawdził się w Bratysławie i głęboko wierzę, że za rok sprawdzi się w całej Słowacji – powiedział Vallo, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Połączone wybory regionalne i lokalne nie przyniosły rewolucyjnych zmian. Tradycyjnie najlepsze wyniki osiągnęli kandydaci niezależni. Komentatorzy zwracają uwagę, że głosowanie potwierdziło głębokie podziały polityczne w kraju.

Nie brak też opinii, że - mimo wzrostu frekwencji, która wyniosła 46 proc. w wyborach regionalnych i prawie 49 proc. w lokalnych, wielu Słowaków wyraża zmęczenie polityką.

Wyniki wyborów w Bratysławie mogą być zapowiedzią zmian na szerszą skalę. Zjednoczona opozycja pokazała swoją siłę, a sukces Matusza Vallo może stać się inspiracją dla przeciwników obecnego rządu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.