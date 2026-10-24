Bramy Hebronu zamknięte. Izrael przesiedla Palestyńczyków

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Armia izraelska przesiedliła ok. 2,2 tys. palestyńskich mieszkańców Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu - podała w sobotę telewizja Al-Dżazira, powołując się na burmistrza Jusufa al-Dżabariego. Wszystkie bramy prowadzące do i z Hebronu zostały zamknięte dla pojazdów. Operacja jest reakcją na piątkowy atak, w którym dwaj Palestyńczycy zabili dwóch izraelskich żołnierzy.

Według palestyńskiej agencji informacyjnej WAFA od piątku przesiedlono ponad 200 palestyńskich rodzin. Władze regionalne ogłosiły w mieście stan wyjątkowy i powołały komitet zarządzania kryzysowego, aby pomóc przesiedlonym.

Wszystkie bramy prowadzące do i z Hebronu zostały zamknięte dla pojazdów – poinformowało Basma Radio, kanał w serwisie Telegram, z którego korzystają Palestyńczycy, aby monitorować punkty kontrolne i blokady drogowe.

Trzy punkty wyjścia

Izraelskie wojsko poinformowało, że żołnierze działali w dzielnicy Hebronu, w której mieszkali obaj zamachowcy. Według armii ok. 2 tys. mieszkańców tego obszaru należy do klanu powiązanego z palestyńską islamistyczną organizacją Hamas.

Dwóch izraelskich żołnierzy nie żyje. Netanjahu chce zniszczyć całą dzielnicę Zmarło dwóch izraelskich żołnierzy, którzy zostali ranni w piątkowym porannym ataku na Zachodnim Brzegu Jordanu. Sprawcami ataku byli dwaj napastnicy, Palestyńczycy z Hebronu. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział zniszczenie dzielnicy Hebronu, z…

Palestyńscy mieszkańcy obszaru, na którym działali żołnierze, będą mogli opuścić teren przez trzy wyznaczone punkty wyjściowe, po przesłuchaniu i kontroli bezpieczeństwa – poinformowało wojsko. Dodało, że „każda osoba, która wzbudzi podejrzenia podczas kontroli, zostanie zabrana na przesłuchanie” - przekazał portal Times of Israel.

W piątek wojsko poinformowało, że operacja w Hebronie prawdopodobnie potrwa kilka dni i będzie „ograniczona do obszaru, z którego działali terroryści”. Napastnicy zginęli w piątkowej strzelaninie.

Atak na izraelskich żołnierzy

Podczas piątkowego ataku napastnicy wykorzystali jako osłonę budynki w pobliżu tymczasowego punktu wojskowego i otworzyli ogień do żołnierzy. W strzelaninie, która trwała ponad 20 minut, dwóch żołnierzy zginęło, a trzech zostało rannych. Hamas nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak, ale go pochwalił i wezwał Palestyńczyków do dokonywania kolejnych.

Wojsko zburzyło konstrukcje znajdujące w bezpośredniej bliskości miejsca ataku.